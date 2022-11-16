Седьмой Рамштайн. Чего ждать Украине 16 ноября, 22:02

16 ноября состоится седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины

Планировалось оно давно, и в этот раз состоится в формате онлайн. Ибо справедливости ради, шестая встреча также была наполовину онлайн — эксперты и специалисты включались в эфир с мест.

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Скажу откровенно — инцидент с падением двух ракет в Польше вызвал бурю слухов и спекуляций. Первоначально АР со ссылкой на источник в разведке сообщил, что это российские крылатые ракеты, предварительно Х-101. Затем АР с посланием на другие источники сообщает, что это могут быть украинские ракеты С-300. В любом случае попадание было в непосредственной близости от Добротворской ТЭС.

Что происходит сейчас? Сейчас следственная группа изучает несколько источников и сопоставляет данные, которые они получили от нас, и данные с самолета AWACS (Airborne Warning and Control System). Расшифровать треки и отделить треки наших ракет от вражеских — вот чем сейчас занимается следственная комиссия.

В любом случае, сейчас пока рано делать какие-либо выводы, следует дождаться официального вердикта, но одно ясно сейчас — то, что произошло в Польше, лишь побуждает западных союзников скорее принять решение о выделении Украине современных систем ПВО и ПРО. В идеале нужно избавиться от всех систем С-300 и перейти на более совершенное вооружение.

В любом случае, не стоит воспринимать то, что произошло в Польше, как epic fail. Это война. И причина этой войны одна — Россия.

На «Седьмом Рамштайне» новые системы ПВО и ПРО будут основной темой. Ситуация меняется постоянно, и даже короткий технический доклад, который я готовил, приходится переписывать буквально сейчас, потому что условия и обстоятельства постоянно меняются, нужны новые цифры и новые решения.

Но. Не ожидайте, что сегодня будут приняты какие-то судьбоносные решения. Когда в формате сорок пять стран — очень тяжело продвигаться быстро. Каждому заседанию Контактной группы предшествует длительная подготовка и координация.

А пока каждый из нас на своем месте, и каждый делает свою маленькую работу. Верим в ВСУ — они боги огня, и в энергетиков — они тоже боги, только огня другого. Победим.

Текст публикуется с разрешения автора

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