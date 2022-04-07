Оккупация, ужаснейшие традиции которой повторяет российская армия 7 апреля, 14:40 Цей матеріал також доступний українською

Хочу рассказать об оккупации, ужаснейшие традиции которой повторяет ныне российская армия. Не только для того, чтобы мы лучше знали свое прошлое, но и чтобы понимали, чего ожидать в настоящем

Я вырос на западе Украины. Где выражение «ужасы оккупации» вызывало совсем другие ассоциации, чем сожженные нацистами села, как это является для украинцев в центре и на востоке.

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В Галичине нацистская оккупация была гораздо более мягкой, чем на других территориях Украины. Поэтому здесь вспоминали в первую очередь об ужасах, совершенных советами в 1939—1941 годах.

Поэтому хочу рассказать именно об этой оккупации, ужаснейшие традиции которой повторяет российская армия. Рассказать не только, чтобы мы лучше знали свое прошлое, но главное — чтобы понимали, чего ожидать в настоящем. Чтобы каждый, кто опрометчиво думает, что оккупация россиян — не так страшно, как немецкая, думает «можна пересидеть», «они свои и нас не будут трогать», забыли об этом.

Чтобы немедленно воспользовались первой же возможностью выехать на свободную от оккупантов территорию.

Подписанный СССР и Третьим Рейхом 23 августа пакт Молотова-Риббентропа запустил начало Второй мировой.

Тоталитарные режимы договорились о разделении сфер влияния в Европе. Первой жертвой этого стала Польша. Ее ударили с обеих сторон. С запада немцы, с востока советы.

Причем вторые свою агрессию представили как «освободительный поход». Освобождали нас, украинцев и белорусов. О том, каким для нас было это освобождение — рассказываю сегодня. Но позволю себе спойлер — очень похожим на то, что делает Россия сейчас, в 2022 году.

На оккупированных советами территориях сразу началось создание «временных администраций» из числа местных и подвезенных. Затем организовали «народное собрание», объявившее о присоединении к СССР. Теперь россияне такие мероприятия называют референдумами и проводили их в оккупированных Крыму и на части Донбасса.

Фото замученных гражданских в Буче очень напоминают фото с лета 1941-го во Львове

А дальше, после политического оформления оккупации, началась чистка. Уничтожение всех, кто мог помешать советскому режиму.

Первыми репрессировали представителей предыдущей власти, поэтому среди жертв репрессий в начале было больше поляков. Затем принялись за уничтожение любых проявлений общественно-политической жизни. Прекратили деятельность всех организаций, действовавших здесь до 1939 года.

Далее — аресты активистов политических партий межвоенного периода, общественных организаций и движений.

Единственной структурой, продолжившей деятельность, была Организация украинских националистов. Удержалась, потому что оставалась в подполье и теперь направляла борьбу не против польских властей, а против советской. Поэтому уже вскоре главные силы НКВД были направлены против ОУН.

Аресты и публичные суды над активистами должны были запугать местных. Но этого не удалось добиться. Потому начались массовые депортации населения, чтобы физически ликвидировать базу для поддержки украинского движения.

К лету 1941 года из Западной Украины депортировано 1 миллион 200 тысяч человек, не менее половины из которых — украинцы.

Маховик репрессий раскрутили по полной, ломая судьбы тысяч людей, когда неожиданно для советского руководства на них напал бывший союзник — Третий Рейх. Советская армия посыпалась, миллионы солдат бросали оружие. Началось паническое отступление власти.

Между тем тысячи «ненадежных» для власти граждан находились в переполненных тюрьмах. Их решили не отпустить или эвакуировать, а ликвидировать.

В тюрьмах Западной Украины между 22 и 30 июня было уничтожено по меньшей мере 22 тысячи заключенных. До сих пор мы не установили точное количество убитых — очередные массовые захоронения жертв красного террора обнаружили в 2019 году.

Этих людей не просто расстреливали. Во дворах и в камерах тюрем после отступления советов нашли тысячи изуродованных тел мужчин и женщин, подвергавшихся ужасным пыткам.

Отрезанные части тела, распоротые животы, изнасилованные перед смертью женщины, дети, примотанные к телам матери колючей проволокой, распятые на стенах камер священники.

Я был одним из тех, кто с 2008 года создавал музей в одном из мест, где произошли ужасы летом 1942-го. Тогда оно называлось Тюрьма на Лонцкого. Здесь за 5 дней убиты 1680 заключенных. Самому молодому было всего 13 лет. Музей мы создали, чтобы рассказать об ужасах советской оккупации. Чтобы обезопасить всех от повторения таких преступлений. Музей посетили тысячи людей со всей Украины и мира. Они узнали об ужасах в прошлом, но нам не удалось предотвратить их в настоящем.

И фото замученных гражданских в Буче очень напоминают фото с лета 1941-го во Львове. Преступление повторилось потому, что мир не осудил коммунистов так, как нацистов.

Так и не было второго Нюрнберга против Сталина.

Поэтому сейчас должны победить и привлечь к ответственности российских военных преступников и Путина лично. За Мариуполь, Чернигов, Харьков, Ирпень и Бучу. Ту самую Бучу, через которую я сквозь пробки пробивался в Киев, в которой водил на футбол сына и в которой ходили в кафе с семьей.

Маленький лесной городок на краю Киева, который окажется в учебниках истории возле Сребреницы.

Верю вместе с вами в Вооруженные Силы Украины и каждого из нас, кто всеми силами приближает победу. И как историк хочу напомнить во время страданий и боли: мы — сильные.

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