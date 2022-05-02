Самое опасное направление. Чего ждать Украине накануне 9 мая 2 мая, 22:00 Цей матеріал також доступний українською

Эта неделя для нас на Донбассе очень тяжелая

Направление Херсон-Николаев и Херсон-Кривой Рог — сейчас активизированы. Особенно направление Кривого Рога. Россияне не прекращают попыток атаковать наши позиции, но не продвигаются дальше — я не беру 1−2 км, когда мы меняем позиции, и они могут где-нибудь переместиться, но наступательный темп там отсутствует. Мы держим оборону, и фактически полностью остановили наступательные действия со стороны РФ на направлении Кривого Рога. Что касается направления Николаева, там еще хуже ситуация у россиян. Мы там их давно уже остановили, и они не успевают там накапливать войска, потому что от побережья мы их постоянно поджимаем и стараемся наносить как можно больше огневого поражения. Это для россиян на сегодняшний день становится очень большой проблемой. Вот такая ситуация сегодня на этих двух направлениях.

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Харьковское направление сейчас у нас самое лучшее. Мы понемногу пытаемся оттеснять российские войска от Харькова. И там у наших войск есть успех.

Из угрожающих — у нас одно направление — изюмское. От Изюма российская армия пытается продвигаться в сторону Северодонецка и Краматорска. И здесь сосредоточены наибольшие усилия российской армии. Приезд туда начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова об этом красноречиво свидетельствует. Он пытался выяснить, почему нет продвижения или скорректировать саму операцию на месте, разобравшись с обстановкой. Мы помогли ему — ранили, и он быстро сбежал. Уже в российских источниках есть публикации даже с подробностями, что осколочное ранение в верхнюю треть голени, кость не сломана. Осколок уже удалили, и Герасимов срочно отбыл в Москву.

И мы не просто напугали Герасимова, мы штаб разгромили. Если и были какие-либо намерения скорректировать операцию, то эти намерения уже не состоялись. И войска не получат скорректированных задач, что для нас очень важно. А пока они восстановят систему управления войсками, то на это потребуется время. Мы же не будем стоять на месте. Мы будем продолжать наносить им огневые поражения. Поэтому для нас эта новость хороша при том, что ситуация на изюмском направлении очень серьезная и напряженная. И для нас она, я бы сказал, сверхтяжёлая.

От Изюма российская армия пытается продвигаться в сторону Северодонецка

Я так понимаю, что россияне хотели себе какой-нибудь подарочек к 9 мая. Но мы даже поломали план Путина по поводу нанесения поражения в Мариуполе. Думаю, что они бы просто разбомбили Мариуполь до 9 мая, используя сверхтяжелые бомбы и стратегические бомбардировщики. Мы сейчас тем, что через Генсека ООН продавили российское командование, и они были вынуждены согласиться на эвакуацию гражданских с завода Азовсталь. Сейчас же завод не бомбят и не ведут активные боевые действия. Для наших ребят это очень важная передышка. И они могут перегруппироваться, собраться с силами. И чем дольше мы это затягиваем, тем меньше шансов, что россияне успеют до 9 мая добить этот завод вместе с нашими защитниками.

Мы даже в этом находимся в более выигрышной ситуации. Как бы это ни звучало досадно, но чем медленнее происходит эвакуация, тем нам выгоднее, тем больше мы оттягиваем время начала активных боевых действий со стороны РФ против наших ребят на заводе Азовсталь.

Сейчас говорят о том, что Путин объявит да еще и на 9 мая всеобщую мобилизацию. Думаю, что ее не будет. Во-первых, что им делать со всеобщей мобилизацией. Да, Россия может, по разным оценкам, до 18 млн мобилизационного резерва призвать. Но что делать с таким количеством людей в армии? Где столько взять вооружения? Их нужно одеть, накормить, вооружить и так далее. Поэтому я думаю, что общей мобилизации в России не будет. В военном плане это не имеет смысла, а в экономическом плане это будет очень тяжело для самой России.

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А вот частичную мобилизацию они объявят. Но будут ее объявлять скрыто, без помпы и без распространения в СМИ. Чтобы не вызвать панику в стране. И частичная мобилизация возможна из приграничных с Украиной областей. Кстати, они там и проводят ее, не так активно, а понемногу проводят операцию под чужим флагом, фактически дегуманизируют Украину, и показывают, будто это мы совершаем у них там теракты. Кстати, сегодня уже в российских СМИ пишут, что ожидают введения красного уровня террористической угрозы. А следующий уровень — это военная угроза и фактически это и будет объявлением общей мобилизации в этих приграничных с Украиной областях. Вот как они будут оформлять эту мобилизацию, если решили, что на сегодняшний день это необходимо.

Да, эта неделя накануне 9 мая для нас на Донбассе очень тяжелая. Потому что там идут ожесточенные бои. Россияне ходят в атаку по 7−10 раз в день, пытаясь прорвать нашу оборону, или нанести нам хоть какое-нибудь поражение, чтобы продвинуться вперед. Поэтому пока они не выдохлись, для нас это будет огромная проблема. Их там гонят прямо на убой. Если уже есть случаи, что российские офицеры расстреливают своих солдат, чтобы удержать дисциплину и заставить людей идти в наступление, то это говорит само за себя.

Ситуация в российском войске не так уж хороша. Сегодня офицер застрелит солдат, завтра солдаты начнут расстреливать офицеров и будут разбегаться, говорить — офицера убили, мы не знаем, что делать дальше, потому и убежали. Практика — история войн говорит об этом — сначала жестокость со стороны офицеров, затем эта жестокость оборачивается против самих офицеров. Для того, чтобы сбежать с позиции, кто мешает? Офицер мешает. Убили офицера и убежали. А потом, когда их остановили, рассказывают — связь потеряна со старшим командиром, нас бьют постоянно, мы не знаем, что делать. Это следующий шаг, который можем ожидать в ближайшее время.

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