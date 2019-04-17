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Тимофей Милованов

Почетный президент Киевской школы экономики, заместитель Главы Совета Национального банка Украины

Чего украинцы ждут от президента

Сегодня, 20:13
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Общество требует быстрых изменений, реформ и побед, но сначала ему самому нужно вырасти

Каковы ожидания от президента Украины, которого выберут в это воскресенье? Уменьшение цен и тарифов, посадка за решетку коррупционеров, а лучше олигархов, повышение зарплат. И все это нужно сделать быстро. Потому что люди уже устали ждать.

Но быстро сделать это невозможно. Украинская экономика слаба. И работает на коррупции. Для того, чтобы выполнить ожидания людей нужно значительно повысить производительность экономики — людей и инвестиций, и обществу согласовать четкие и одинаковые правила игры и начать их придерживаться.

Первое требует масштабных усилий в профессиональном образовании, а также создания рынков капитала. Второе — изменения культуры. Если быть честными, по-настоящему мы еще даже не начинали решать ни одну из этих задач.

Сегодня Украина — тинейджер

Да, многие со мной не согласятся и скажут о реформах и изменениях в образовании и борьбе с коррупцией. Но это только начальные маленькие изменения и масштаб их недостаточен для решения вызовов, стоящих перед Украиной.

Что тогда ждет нас? Сложный период, когда общество снова будет разочаровано. Через боль, через злость мы должны понять, что легких решений и быстрых побед не будет. И тогда, если мы выживем, мы будем развивать образование и культуру, которые являются основой здорового общества.

Я верю в Украину. Сегодня Украина — тинейджер. Который уже почувствовал свободу и права, но еще не понял сложности и ограничения. Мы должны пережить  этот подростковый период. Достойно.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Президентские выборы в Украине 2019

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