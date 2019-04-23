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Татьяна Даниленко

Тележурналистка

Чего не стоят Порошенко и Зеленский

Сегодня, 09:48
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Ежедневно читаю об избирателях обоих участников президентской гонки

Ежедневно читаю, что избиратели Зеленского – дураки. С подробностями, какие именно: «ржут, срут, жрут». Пожалуй среди них немало таких.

Ежедневно читаю, что избиратели Порошенко – поехали крышей и общественно опасны. Пожалуй среди них действительно сейчас немало таких.

Ежедневно жду, когда наиболее патетические избиратели обоих уймутся. Главные карабасы-барабасы этих выборов сейчас счастливы и уверены, что покажут друг другу кузькину мать.

Игорь Валерьевич считает, что схватил бога за бороду или что там, и теперь он сам – царь и бог. В своем воображении он уже кого-то «догоняет». (Что думает Зеленский – не знаю)

Петр Алексеевич считает, что он еще президент, а скоро премьер, а затем снова президент. В своем воображении он опутал сетью всю страну и при желании может парализовать любые процессы.

Каждый из них ошибается, потому что реальность внесет свои правки

Ни один из них не стоит того, чтобы портить отношения с родственниками и друзьями.

Ни одному из них не стоит приписывать все хорошее, что происходит в стране, равно как и все плохое.

Каждый из них ошибается, потому что реальность внесет свои поправки в их планы.

Зеленский пока не сделал ничего плохого, поэтому оставьте свою экспрессию на то время, когда он захочет делать что-то не то. Он обязательно захочет.

А то ей-богу – паны дерутся, а у холопов чубы трещат.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко Президентские выборы в Украине 2019

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