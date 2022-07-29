Две главные цели. Что показали миру фото Елены Зеленской для Vogue 29 июля, 20:13 Эксклюзив НВ

Ключевая задача Киева — держать Украину в центре внимания мировой общественности и продолжать общение с максимально широкой аудиторией

Первая леди Украины Елена Зеленская провела первые месяцы российского вторжения вдали от всеобщего внимания. Сейчас же она наверстывает упущенное время. Отправилась с визитом в США, который получил широкое освещение, затем провела международный саммит в Киеве. Хотя эти инициативы и получили широкую огласку, всеобщее внимание к Зеленской приковала фотосессия для журнала Vogue.

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Портреты Зеленской были сделаны легендарным фотографом Энни Лейбовиц. На фото первая леди запечатлена одна и вместе с супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским. Фотографии президентской четы авторства Лейбовиц мгновенно стали культовыми и оказались вирусными в социальных сетях. Появление Зеленской в Vogue также вызвало дискуссии. Некоторые критики сочли фотосессию неуместной в то время, когда весь украинский народ борется за свое выживание.

Как и ожидалось, большая часть этой критики исходила из самой России и прокремлевских голосов на Западе, а многочисленные эксперты указывали на появление Зеленской в Vogue как на свидетельство того, что масштабы войны в Украине были несколько преувеличены. Реакция не ограничивается геополитическими противниками Украины. Многие украинцы также выразили свое возмущение этими фотографиями, а некоторые обвинили первую леди своей страны в неуместном пиаре.

Негативную реакцию на интервью Зеленской в Vogue можно понять, но это — недальновидность. Критики не осознают важность того, чтобы Украина не сходила с заголовков международных новостей, и неправильно понимают характер роли Елены Зеленской как первой леди страны, которая находится в состоянии войны со сверхдержавой. Привлекающая внимание фотосессия в глобальном медиа-бренде — это умный ход Зеленской, который играет на сильных сторонах Украины и повышает способность страны одержать верх в информационной войне с Россией.

Борьба за мировое общественное мнение — один из важнейших фронтов российско-украинской войны. Способность Украины защищаться, в значительной степени, зависит от продолжающегося потока западного оружия и денег, который, в свою очередь, может быть гарантирован только до тех пор, пока общественное мнение во всем демократическом мире будет твердо на стороне Украины. Это нельзя принимать как должное.

Снимки Энни Лейбовиц ошеломляющие, но правдивые

Российское вторжение продолжается уже шестой месяц, и начала проявляться определенная усталость от Украины. Поэтому освещение войны в международных СМИ заметно снизилось. По мере того как внимание переносится на другие темы, западным лидерам становится все труднее расставлять приоритеты в поддержке Украины или вводить санкции, требующие жертв со стороны их собственного электората.

Россия хорошо осознает это и активно работает на информационном фронте, чтобы подорвать решимость Запада. Первые неуклюжие попытки Москвы изобразить вторжение как крестовый поход против нацистов, в настоящее время заменены более изощренным нарративом, подчеркивающим предполагаемую бесполезность вооружения Украины и необходимость прекращения боевых действий. Кремль надеется, что этот, казалось бы, разумный меседж срезонирует с настроениями пресыщенной западной аудитории и приведет к усилению давления на Киев, чтобы тот согласился на компромиссное мирное соглашение.

Последствия для Украины могут быть катастрофическими. Украинцам хорошо известно, что любое прекращение огня на данном этапе позволит Кремлю укрепить свой контроль над регионами на юге и востоке страны, которые оккупированы с февраля 2022 года, а также потенциально прокладывает путь к следующему этапу российской кампании по ликвидации украинской государственности. Вот почему так важно, чтобы о вторжении постоянно говорили в новостях и подчеркивать максималистский характер военных целей России. Появлением Зеленской в Vogue удалось достичь обеих целей.

Даже самые громкие критики должны признать, что изображения с первой леди Украины привлекли большое внимание. Это было достигнуто без использования сенсационности. Напротив, снимки Энни Лейбовиц ошеломляющие, но правдивые. Взять хотя бы совместное фото Елены и Владимира Зеленских. На нем запечатлена эмоциональная связь между президентской четой, а в глазах обоих отражается тяжесть обстоятельств и пережитый опыт последних пяти месяцев, который полностью изменил их жизнь.

Пожалуй, самое эффектное фото с Зеленской, это то, где она сидит одна на ступеньках внутри правительственного здания на фоне мешков с песком, что служит устрашающим напоминанием о войне. Она напряженно смотрит прямо в камеру, что говорит, как о большой силе, так и крайнем истощении. Это превосходный портрет, который говорит о травмах и стойкости Украины.

Зеленская, бесспорно, фотогенична, но ее недавние публичные выступления позволили проявить себя и показать, что она — это не просто женщина с милым личиком. Первая леди Украины, безусловно, может многое сказать и эффективно использует свое интервью Vogue, чтобы показать ужасы российского вторжения в понятном человеческом контексте. «Первые недели после начала войны мы были просто шокированы, — рассказывает она. «После Бучи мы поняли, что это война, чтобы всех нас уничтожить».

Как жена и мать, она никогда не стремилась к публичности, и, как известно, предпочитала оставаться за кулисами во время карьеры своего мужа в шоу-бизнесе. Но Зеленская обладает такой степенью искренности, с которой мало кто из политиков может сравниться. Это позволяет ей охватить аудиторию, которая вряд ли интересуется политикой в традиционном смысле. Сейчас Зеленская в полной мере пользуется этим доверием, чтобы поделиться с миром историей Украины.

Украина безнадежно уступает на информационном фронте, с ресурсами Кремля ей тут не сравниться с Россией. Но в то время как Кремль полагается на многомиллиардные бюджеты наряду с обширными сетями контактов и сочувствующих в рядах западного истеблишмента, у Украины есть бесценное преимущество — это правда, которая на ее стороне. Ключевая задача Киева — держать Украину в центре внимания мировой общественности и продолжать общение с максимально широкой аудиторией.

Если Украина сможет сохранить нынешний уровень общественного участия и поддержки, у страны есть хорошие шансы на достижение исторической победы над Россией. В этой решающей борьбе за формирование международного мнения первая леди Елена Зеленская вполне может стать секретным оружием Украины.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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