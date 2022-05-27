Главная загадка. Почему Путин поставил все на разрушение Украины 27 мая, 07:13 Эксклюзив НВ

Если Украина не будет уничтожена, Путин опасается, что сама Россия может вступить в новую эру краха, которая продолжит процесс, начатый в 1991 году

Почему Владимир Путин вторгся в Украину? За три месяца с начала вторжения российский диктатор выдвинул множество различных доводов, обвиняя в войне всех и вся — от расширения НАТО до воображаемых украинских нацистов. Но через все это сквозной нитью проходит единственное последовательное сообщение о предполагаемой нелегитимности украинского государства.

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В такой риторике нет ничего нового. В течение многих лет Путин отрицал право Украины на существование, настаивая на том, что украинцы на самом деле русские (то есть русские и украинцы — «один народ »). Он неоднократно обвинял современную Украину в оккупации исторически русских земель и отвергал само понятие отдельной украинской национальной идентичности как искусственное изобретение, созданное внешними силами, стремящимися ослабить Россию изнутри.

В полной мере путинская одержимость Украиной была раскрыта в эссе из 5000 слов о предполагаемом «историческом единстве» русских и украинцев, которое было опубликовано в июле 2021 года, всего за семь месяцев до российского вторжения. Выдавая себя за историка-любителя и философа-любителя, Путин удобно проигнорировал столетия имперского гнета, прежде чем выразить уверенность в том, что «настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией».

Поскольку «суверенитет» означает свободу от внешнего контроля, заявление Путина — абсурд оруэлловского уровня. Этот пугающий документ был правильно воспринят многими как объявление войны украинской государственности. Впоследствии он стал обязательным к прочтению для всех военнослужащих России.

Попытки Путина отрицать украинскую идентичность легко опровергнуть

С тех пор события на поле боя продемонстрировали абсурдность ключевых аргументов Путина. Если у него есть какие-то сомнения относительно реальности украинской нации, ему нужно всего лишь спросить русских солдат, которые проиграли битву за Киев и были вынуждены полностью отступить с северной Украины, понеся катастрофические потери. Действительно, сложно придумать более полное развенчание всего этого мифа о «едином народе».

Попытки Путина отрицать украинскую идентичность легко опровергнуть, но его настойчивость в том, что современная Украина якобы нелегитимна, заслуживает более подробного изучения, поскольку поднимает некоторые интересные вопросы об истинных причинах сегодняшней войны.

Основополагающим принципом, вокруг которого отцы-основатели создали Соединенные Штаты, было представление о том, что те, кто управляет, могут черпать свою легитимность только из одного источника, а именно от людей, которыми они стремятся управлять. Эта идея правления «народа, народом и для народа», выраженная президентом Линкольном в Геттисберге в 1863 году, стала признанным основным принципом, лежащим в основе всех современных демократических систем.

Идеи демократического правления и свободных выборов стали настолько популярными во всем мире, что даже тоталитарные государства часто включают ярлык «демократический» в названия своих стран, как в случае с северокорейской «Корейской Народно-Демократической Республикой». Точно также диктатуры, такие как путинская Россия, по-прежнему ощущают потребность в проведении фальшивых выборов, чтобы поддерживать видимость демократической легитимности.

К глубокому сожалению Путина, современная Украина не разделяет идею об отсутствии у неё легитимности, созданную его режимом. На самом деле все как раз наоборот. В декабре 1991 года украинцы приняли участие в общенациональном референдуме о независимости от Советского Союза, на котором более 90% избирателей поддержали создание независимой Украины. Важно отметить, что абсолютное большинство поддержало независимость в каждой области Украины, включая Крым (54%) и две области, составляющие оккупированный Россией Донбасс — Луганскую (83%) и Донецкую (76%). Голосование было широко признано свободным и справедливым, установив демократический стандарт, который постепенно стал нормой в Украине в последующие десятилетия независимости.

Последний избирательный цикл в Украине в 2019 году отражал продолжающуюся консолидацию демократии в стране. Несмотря на то, что Владимир Зеленский баллотировался, будучи полным аутсайдером без какого-либо политического опыта, он смог добиться убедительной победы на выборах над действующим на тот момент президентом Петром Порошенко в апреле 2019 года и стать шестым президентом Украины. Три месяца спустя его недавно созданная политическая партия снова вошла в историю, одержав рекордную победу на парламентских выборах в Украине. Успех Зеленского отразил высококонкурентный характер политической системы Украины, подчеркнув при этом подлинную легитимность, которую демократическая культура страны дает этому государству.

В последние несколько месяцев мужество и самоотверженность, продемонстрированные миллионами украинцев перед лицом иностранного вторжения, наглядно подтвердили легитимность украинской государственности. Страна ответила на российское вторжение беспрецедентной волной национальной мобилизации, в ходе которой огромное количество добровольцев пошли в вооруженные силы, а многие другие принесли захватывающие дух жертвы в поддержку обороны своей страны. Это замечательное проявление единства и стойкости вдохновило наблюдающий за Украиной мир, превратив в пародию путинские бредни.

Для сравнения, постсоветское развитие России разительно отличается от украинского. Когда в 1991 году распался Советский Союз, никому не была предоставлена ​​возможность проголосовать на референдуме о том, хотят ли они быть частью Российской Федерации. Когда в начале 1990-х годов Чечня попыталась отделиться от России, Москва начала две кровопролитные войны, чтобы подавить это движение за независимость.

С момента прихода к власти на рубеже тысячелетий Путина его политических оппонентов убивали, сажали в тюрьмы или ссылали. Он неуклонно сводил на нет ограниченные демократические завоевания 1990-х годов и теперь полностью контролирует всю политическую систему вместе со средствами массовой информации. Любые формы инакомыслия запрещены. Подавление альтернативных голосов в путинской России стало настолько сюрреалистичным, что теперь людей регулярно арестовывают за то, что они держали пустые плакаты в общественных местах.

Несмотря на то, что страна скатывается к авторитаризму, Россия по-прежнему официально проходит через регулярные избирательные циклы, чтобы продлить мандат Путина на правление. Однако возрастающая абсурдность этих срежиссированных кампаний лишь подчеркивает нелегитимность, а не легитимность всего режима.

Это выставляет попытки Путина представить Украину нелегитимной в совершенно ином свете. Практически по любым меркам президент Зеленский обладает гораздо большей личной легитимностью, чем Путин, а демократическая Украина — бесконечно более легитимное государство, чем самодержавная Россия.

Путин прекрасно знает об этом факте. Он также понимает, что если демократической Украине будет позволено набрать силу и процветать, это, вероятно, вдохновит россиян на поиски подобных перемен в их собственной стране. Другими словами, он рассматривает существование свободной и демократической Украины как экзистенциальную угрозу будущему своего автократического режима.

Это помогает объяснить, почему Путин решил поставить все на разрушение украинского государства. С точки зрения российского правителя, независимая Украина является невыносимым напоминанием о том, что демократическая легитимность вполне возможна в славянском сердце бывшего СССР. Если Украина не будет уничтожена, Путин опасается, что сама Россия может вступить в новую эру краха, которая продолжит процесс, начатый в 1991 году.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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