«Нож в спину» Путина. Почему стоит наблюдать сейчас за Чечней 7 июля, 08:47 NV Премиум

Посмотрите на чеченского полевого командира Рамзана Кадырова. Он заявляет об абсолютной лояльности Путину, но при этом может помочь разжечь проблемы в Северном Кавказе

Пригожин — не единственный олигарх-ренегат с армией наемников, с которым приходится иметь дело Владимиру Путину. Есть и ещё один — Рамзан Кадыров, чеченский полевой командир, назвавший мятеж Пригожина «ножом в спину» и предложивший направить свои войска, чтобы помочь «сохранить подразделения России и защитить ее государственность». Эта демонстрация вечной преданности может дорого обойтись Путину или России.

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Кадыров — амбициозный и обладающий сомнительной репутацией президент Чечни, провозгласившей независимость в 1990-х годах, но потерпевшей поражение от российских вооруженных сил в ходе двух гражданских войн. Это часть Северо-Кавказского региона, на юго-западе России, где живут миллионы своенравных тюркских меньшинств, с которыми обращались как с гражданами второго сорта и чьи сыновья были в непропорционально большом количестве отправлены в качестве пушечного мяса на войну против Украины. «Посмотрите на чеченского полевого командира Рамзана Кадырова, — отметил Стивен Коткин, американский академик и историк, специализирующийся на России. — Он заявляет об абсолютной лояльности Путину, но при этом может помочь разжечь проблемы в Северном Кавказе, которые могут распространиться и на Южный Кавказ».