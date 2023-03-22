Как превратить ChatGPT в инструмент профессионального роста 22 марта, 19:25 Эксклюзив NV

Если всерьез не воспримем угрозы, то рискуем потерять способность видеть человеческое в человеке

О ChatGPT я узнал от своего десятилетнего сына Луки, который однажды вечером спросил меня о том, знаю ли я что-то об этом чате и не хотел ли бы я зарегистрироваться в нем. Лука сразу же добавил, что может помочь мне это сделать, нужен только адрес моей электронной почты и смартфон, чтобы пройти процедуру регистрации. В течение следующих недель оказалось, что студенты сразу же стали одними из самых активных пользователей нового инструмента, а среди коллег-преподавателей обсуждение чата стремительно стало одной из самых интересных тем.

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Пока университетские среды присматриваются к новому инструменту и обдумывают, как этот инструмент повлияет на образовательный процесс, крупные инвесторы и бизнес принимают быстрые решения о миллиардных инвестициях в развитие онлайновых версий искусственного интеллекта («online artificial intelligence»). Для ключевых компаний, которые построили наш сегодняшний цифровой мир и сумели монетизировать в нем свои услуги и продукты, очевидно, что их завтрашний успех прежде всего будет зависеть от скорости интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в линейку их продуктов. Это соревнование на самом деле уже ведется годами (Microsoft, Google, Facebook, если назвать всего несколько), но с появлением онлайн-версии искусственного интеллекта от OpenAI, мы все с вами стали участниками этого соревнования.

Даже не столько сама технология от OpenAI (аналогичные системы LaMDA и Galactica разрабатывают соответственно Google и Meta), сколько ее доступность для всех пользователей интернета есть по-настоящему «прорывным моментом». Открытость является ключевым условием быстрого развития этой технологии, если принять во внимание радикально расширяющие миллионы пользователей. «Учебная база» ChatGPT. Этот фактор в сочетании с сопровождением команды разработчиков чата сделает эволюцию этого инструмента очень быстрой.

Мы уже проигрываем это соревнование

Мы будем свидетелями быстрых трансформаций и появления новой «подлинности» в цифровом мире, вызванной вливанием технологий искусственного интеллекта в пространство Интернета. Мультипликаторами этих изменений будут стартапы, адаптирующие базовые модели ИИ под специализированные потребности и вызовы. Скорее всего, дифференциация этих бизнесов будет заключаться в том, что они будут добавлять к «базовому образованию» ИИ еще несколько процентов специализированных тренингов на специально сформированных базах данных. Стартапы первыми откликнутся на тюнинг и программы нишевых специализаций для искусственного интеллекта. В конце концов возможности, которые предлагает ИИ, откроют новые горизонты для бизнес-инноваций практически во всех сферах нашей жизни.

Уже сейчас мы можем легко представить себе ChatGPT как персонального цифрового наставника, сопровождающего нас через школьное и университетское обучение. Чат может стать критически важным инструментом в качестве персонального ассистента (исследователя, преподавателя, журналиста, менеджера, врача и т. д. ). Уже совсем скоро нам трудно будет представить себя без этих ассистентов, равно как и сегодня мы не совсем представляем себе жизнь без смартфонов.

Наш язык является ключевым интерфейсом, который позволяет нам транслировать информацию, опыты и смыслы в пространство общественного понимания и взаимодействия. Долгое время человеческая культура была преимущественно «устной культурой», которая предполагала непосредственный контакт между людьми и непосредственную речь и слушание. С появлением технологии писаного слова открылся мощный коммуникационный канал для обработки «данных» и трансляции «смыслов и опытов» между людьми, который уже не предполагал момента «здесь и сейчас», свойственного персональной коммуникации в «устной культуре». Эта технология «писаного слова» или «текст» стал ключевым фактором общественного развития и формирования мира, в котором мы живем сегодня. Прежде всего, потому, что дала нам новый способ выхода на общее поле смыслов и опыт и практику его культивирования.

Появление книгопечатания и печатной книги как технологии, которой мы пользуемся и сегодня, позволили нам построить культуру текста, а с ней и инструментарий научных исследований. Овладение техникой «чтение» и «писание» открывало каждому доступ к информационным источникам, средам и потокам. Тексты писались людьми для людей. Сегодня открывается эпоха текстов, сгенерированных «большими языковыми моделями» («large language models (LLM)»). Скорее всего, эти две маркировки — «human made» и «LLM made» — будут задавать ключевую дифференциацию в мире текстов, с которой мы до этого не встречались. Если нам теперь и придется поделиться авторством, то пока люди все же остаются единственными адресатами и одних, и других текстов. Или, возможно, мы скоро увидим, как одни «большие языковые модели» пишут тексты для других «больших языковых моделей»?

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Мы живем в мире, в котором соблазн зафиксировать «цифровой след» и «цифровой образ» всего происходящего в живой и неживой природе стал мотором и силой технологического развития. Интернет стал фактической первой попыткой создать «цифровую экосистему» как проекция привычного для нас «оффлайнового мира». ChatGPT является попыткой создать интерфейс для доступа к невероятным по своим объемам массивам данных, которые мы системно, непрерывно с нарастающей скоростью, конвертируем в цифровой формат (в частности, как пользователи социальных сетей и десятков приложений). Разработчики чата решают вопросы такого интерфейса, максимально имитируя привычный для нас формат беседы, используя структуру, логику и потенциал наших языков. Окончательно речь идет о формировании «навигационной системы и практик использования» массивов данных, которая должна дать человеку возможность творчески овладеть потенциалом цифрового мира.

Похожая задача стояла и перед поколениями поисковиков, из которых Google оказался самым успешным. Однако амбиция ChatGPT заключается в решении этой задачи не только через новый диалогический формат взаимодействия с пользователями, но и формирование нового контента чатом в процессе формулирования ответов. В этом смысле ChatGPT превосходит те системы, которые сейчас существуют, в поиске и навигации в интернете, так как переводит наше отношение с сетью в квази-межличностное общение из серии вопросов и ответов. Поскольку для нас людей вопрос является ключевым и наиболее присущим и действенным инструментом открытия и познания мира, мы оказываемся в очень привычном и комфортном для нас формате, используя ChatGPT. Неудивительно, что пользователь чата растет с беспрецедентной скоростью.

Генерирующий потенциал больших языковых моделей (который является отражением и имитацией творческого потенциала, свойственного нашим естественным языкам) и фактически неисчерпаемая база онлайновых текстов в сочетании с практически мгновенной возможностью их сравнения, сопоставления и конструирования новых переплетений и сочетаний языковых конструкций формируют «творческий потенциал» ChatGPT.

Каждый из нас получает собеседника, который, отвечая нам, генерирует уникальный контент. И при этом этот «собеседник» готов одновременно персонализироваться под использующую его «персону» (множественные лояльности совсем не являются вызовом для ИИ). Поэтому ответ, предложенный ChatGPT, не является «нарезкой из плагиатов» в духе «copy&past». Генерирующий потенциал искусственных нейронных сетей направлен именно на создание нового контента. Не забывайте, что искусственный интеллект входит не только в сферу языковых конструкций, но и начинает все более успешно овладевать и генерировать визуальный контент, скажем DALL·E 2, что может создавать реалистичные визуализации на основе описаний, сделанных на естественном языке. Уже сегодня мнение о том, что искусственный интеллект может легко сгенерировать серию обучающих или ознакомительных видео для вашей корпорации, является вполне реалистичным ожиданием.

С этими возможностями мы выходим на территории, которые еще нуждаются в этическом осмыслении и формировании соответствующей культуры действия и взаимодействия. Посмотрим, скажем, на письменные и дипломные работы студентов, тексты ученых или материалы журналистов и исследователей в контексте ресурсов и возможностей чата GPT по генерированию «текстовых продуктов». Возможность соблазниться плагиатом слишком очевидна, но как превратить инструмент GPT в возможность профессионального служения и интеллектуального роста потребует еще наработки соответствующих практик.

Еще один нравственный вызов, связанный с самой генерирующей силой чата, который время от времени генерирует то, что уже успели очертить «галлюцинациями»: ИИ «додумывает», «округляет», «дошлифовывает» некоторые свои ответы, делая их совершенными с языковой точки зрения, но ошибочными с фактической точки зрения. Поэтому «этика факта» в генерировании контента ИИ будет еще одним вызовом, с которым придется нам иметь дело. Можно легко представить себе, что во время гибридных войн аналог ChatGPT может стать мощным мультиплицирующим инструментом воздействия на общественные, политические, религиозные, процессы безопасности и контексты, генерируя контент для кампаний по дезинформации или продвигая определенную идеологию.

Сегодня Украина и украинцы хорошо понимают, каким смертоносным может оказаться пространство, построенное на отрицании фактов и отвержении правды. Невинное, казалось бы, «storytelling», которое отрывается от действительности факта и нанизывается на абсурдность, прикрытую всеми оттенками полуправды, может стать геноцидальным оружием массового уничтожения, брутализацией действительности и надругательством над достоинством и свободой миллионов.

«Русский мир» как раз и стал этой «историей», рассказанной миллионы раз в тысячах вариаций и сюжетов лет десяткам миллионам слушателей в России и мире. Это «storytelling» стало чем-то вроде «великого языкового кривого зеркала», в котором отвращение, низость и лживость зла одновременно соблазнительным и оправдывающим приглашением к злодейству над человеком и человечностью.

Ключевыми задачами 21-го века станут взращивание человечности и культивирование поля смыслов. Если здесь слегка упустим, то рискуем потерять способность видеть человеческое в человеке. А сила технологического мышления будет ставить нас перед риском самоинструментализации человека. Если захотим меряться и соревноваться с нами созданными инструментами на поле инструментальности, то проиграем это соревнование. Мы его уже проигрываем. Потребуем более мощного и более глубокого видения нашего будущего, чем попытка найти себе тихое и безопасное место между нашими технологическими инструментами.

Прежде всего здесь речь идет о «нравственной визионности», потому что, скажем, идея общественного развития, нацеленного на формирование «свободное общество свободных людей» является нравственным видением будущего. Упражнение в нравственной визионности предполагает общность опытов, эмпатию, нравственную чувственность, солидарность в действии и способность работать на «поле смыслов». Это упражнение за нас не сделает ИИ. Не сделает еще и потому, что процесс нравственного визионерства несет с собой мощный мотивационный компонент. Формулирование видения является одновременно и кристаллизацией и формированием мотивации действовать, жить, защищать, а в случае необходимости, то и жертвовать ради ее осуществления.

Украинцы своей отвагой и борьбой предлагают элементы видения будущего, убеждая сегодня мир, что свобода — это не «существительное», а «глагол». Суть свободы — в постоянном обретении собственной свободы и дарении свободы другому. Общественная архитектура свободного мира будет становиться прочной и жизнестойкой, если интегрировать этот опыт.

Если представить себе, что ChatGPT является автомобилем, его мотором является GPT-3. Когда я дописывал этот текст, появилась информация, что у нашего автомобиля появился новый мотор — GPT-4. Все, кто хочет насладиться «вождением» и опробовать все новые возможности, должны подписаться на ChatGPT Plus. Месячная подписка стоит $20. Инвестиции в новые технологические бизнесы оправдают себя (OpenAI ожидает 200 миллионов долларов дохода в 2023 и 1 миллиард в 2024 по информации Reuters), а это будет означать появление новой динамики и моделей общественного взаимодействия.

В этот раз я успел первым поделиться новостью о GPT-4 со своим сыном. Когда же Лука спросил меня, как теперь будет выглядеть обучение в школе, если у нас есть доступ к ChatGPT, у меня не было тогда хорошего ответа. У меня и сейчас еще нет его. Только убежден, что если мы не будем изменять нашему призванию быть и становиться человеком, и сможем жить, разворачивая нашу человечность в человечность, то даже самые невероятные наши технологии будут работать на наше достоинство и свободу.

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