Герои, которых мы забываем. Пару слов о Чернобыльской трагедии 26 апреля, 15:03

У каждого из нас свой Чернобыль и свои воспоминания о нем

37 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Я хорошо помню тот день. Мне было почти 12 лет. Мы играли допоздна с друзьями во дворе в футбол. А придя домой я услышал, как родители обсуждали слухи о взрыве на ЧАЭС. Самое интересное, что телевизор и радио тогда молчали и ни о чем подобном даже не заикались, но люди обсуждали аварию. Молчали СМИ и о том, что все высшее партийное руководство вывезло свои семьи из Киева. В Москву, Ригу, Ленинград. Но «сарафанное радио» работало. И уже к вечеру 26 апреля люди говорили о нем не как о слухе, а как о свершившемся факте.

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Лишь через двое суток западные агентства оповестили мир об опасном уровне радиоактивности, зафиксированном в Швеции. Поскольку у себя шведы причину не нашли, начали искать ее в других странах по принципу «против вчерашнего ветра». Глаза слезились уже у поляков, прибалтов, белорусов. Дальше стрелки показывали на Чернобыльскую АЭС, где должно было произойти что-то очень серьезное. Наконец из СССР поступило скупое подтверждение: да, здесь был взрыв, пожар, погибли два человека, ведутся аварийные работы. С 1986 по 1992 годы только по официальным данным в ликвидации последствий аварии принимали участие 600 тысяч человек, еще около 1 млн людей были задействованы в работах в 30-километровой зоне.

Те, кто не помнят прошлого — не имеют будущего

Через сутки, в понедельник, 28 апреля, нам объявили, что экзамены отменяются, а нас скоро вывезут в лагеря отдыха. Но мои родители, как и многие другие, написали заявления и вывезли меня самостоятельно. Сначала в Полтаву, а затем на три месяца к дальним родственникам в Москву. Родственники приняли нас, как и других своих родных из Киева, и выделили комнату. И мы жили тогда впятером в одной комнате на Бабушкинской. Я им искренне благодарен. Три месяца в Москве были богаты на события. Меня впервые назвали хохлом. Для меня это было в новинку. Во дворе более взрослые парни спросили меня правда ли, что в Киеве всем мужчинам, каждый день, полагается стакан красного вина. Тогда бытовала легенда, что вино выводит радионуклиды из организма. Я отшутился, что не стакан, а бутылка, чем заставил их задуматься о возможной разумности на время переехать в Киев. Но, в общем, все сочувствовали, и никакого негатива не было.

А в это время на ЧАЭС шел процесс тушения пожара и ликвидации последствий. Люди отдавали свои жизни и свое здоровье для того, чтобы минимизировать не только ущерб для окружающей среды, но и для спасения своих и чужих жизней. Сегодня об этих людях позабыли. И вспоминают лишь раз в году. Исключительно на годовщину трагедии. Но ведь фактически все те, кто участвовал в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, фактически совершили подвиг, чтобы многие из нас могли жить.

А, значит, мы не имеем права забывать о них. А государство, рано или поздно, обязано восстановить справедливость. Вопрос не только в финансовой плоскости. Просто если так, как сейчас относятся к настоящим ликвидаторам трагедии на ЧАЭС, которые спасали тогда не только Киев, то возможно схожее отношение со временем и к тем, кто сейчас защищает Украину на Донбассе ценой своих жизней. Те, кто не помнят прошлого — не имеют будущего. И, к сожалению, наша власть многие годы показывает, что проблемы чернобыльцев важны единицам и самим чернобыльцам.

На Троещине немало чернобыльцев и жертв аварии, и я часто общался не только с сотрудниками и ликвидаторами аварии на ЧАЭС, но и с бывшими срочниками военной службы, которых тогда бросили на помощь ликвидаторам. Сейчас обо всех редко вспоминают, они лишены финансовой поддержки государства и остались один на один со своими болезнями.

Все они говорят схожие вещи: «Мы не о деньгах говорим, мы хотим, чтобы помнили и уважали наши дела, а не относились бы к нам, как назойливым мухам». Их подвиг нельзя забыть. Сегодня о них вспомнят, скажут о них красивые слова и принесут цветы к памятникам ликвидации аварии на ЧАЭС. Или не сделают и этого. Но на этом вся забота об этих героях прошлого закончится, хотя они активно поддержали избрание этой власти на выборах. Это я знаю точно. Так вот обидно будет, если власть снова скажет красивые слова, но в итоге о самих чернобыльцах даже не задумается. А ведь когда мы говорим «Слава Украине!», то ответ «Героям Слава!» это и о них. О героях, которых мы будем помнить и чтить. О героях, которые положили свое здоровье и жизни, чтоб мы могли жить. Поклон им и благодарность. И надо помнить о них не только один раз в году. Герои ликвидации аварии на ЧАЭС заслужили это своими героически делами. И мы им должны. А долги надо отдавать.

Текст опубликован с разрешения автора

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