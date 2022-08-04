Налог на импорт: хорошее или плохое решение? 4 августа, 12:50

В экономике снова «зрада». Теперь зрадой называют перспективу введения нового налога на импорт в размере 10%

Но это разве «зрада»? Разве это можно назвать неправильным решением? Нет. Но можно назвать плохим. Потому что сейчас все решения в экономике либо плохие, либо очень плохие. Но это правильное плохое решение.

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Почему? Какие ключевые проблемы сейчас в экономике, с которыми должно работать государство? Это огромный дефицит бюджета. И это девальвация гривни. Да, есть еще безработица, падение экономики, закрытые порты для экспорта и многое другое. Но может ли в данном случае что-либо сделать государство? Может ли повлиять? Может ли, например, что-нибудь сделать такое государство, что приведет к инвестициям со стороны бизнеса? Нет. Пока продолжается война — это невозможно.

Какая основная задача в таких условиях? Сохранение шаткой макроэкономической стабильности. Что пока удается. В результате мы даже видим оживление экономической активности на большинстве свободной от российских захватчиков территории страны после внезапного шока конца февраля — начала марта.

Итак, ключевая задача — сохранение этой макроэкономической стабильности, пока идет война. Это ключ не только для более-менее нормальной ситуации в экономике, с учетом войны, но и победы в этой войне. Потому что у нас идет война не только на фронте, идет война на истощение экономики. И потеря макроэкономической стабильности сразу приведет к поражению. Именно поэтому сохранение макроэкономической стабильности сейчас — основная задача.

Впрочем, главные угрозы для этой задачи — риск быстрой девальвации и риск дефицита бюджета, который может привести к неконтролируемому печатанию денег, что снова запустит механизм стремительной девальвации. Которая всегда приводит к инфляции.

Помогает ли новый потенциальный налог на импорт решить эту задачу? Да.

Может ли в данном случае что-либо сделать государство? Может ли повлиять?

Прежде всего больше налогов на импорт означает увеличение поступлений в бюджет, а следовательно, меньший дефицит бюджета. Стало быть, меньшее количество напечатанных гривен. К тому же в идеальном мире весь дефицит бюджета перекрывался бы нашими западными партнерами. Но, к сожалению, мир не идеален, потому что в идеальном мире не было бы войны, не было бы России, а западная помощь не перекрывает полностью дефицит бюджета. Более того, западная помощь может поступать исключительно на финансирование социальных проблем. Запрещено использовать эти средства для поддержки армии. Пока все доходы бюджета гораздо меньше, чем расходы на армию.

Второе — увеличенные налоги на импорт означают меньшее количество этого импорта. Потому что он дорожает и его меньше покупают. Снижается спрос на импорт. А уменьшенное количество импорта — означает меньший торговый дефицит. Что критически важно в условиях, когда экспорт искусственно ограничен из-за войны. А сниженный торговый дефицит — это меньшее давление на гривню.

Следовательно, этот налог способствует макроэкономической стабильности в условиях войны. Поэтому все верно. Хоть и не очень хорошо. И даже не совсем популярно. И можно только приветствовать, когда в условиях войны принимают непопулярные решения. Ибо популизм всегда ведет в экономический ад. А в условиях войны этот путь очень краткий. И мы уже дважды наступали на эти грабли и с государственным регулированием цен на горючее, и со льготами для ввоза авто. В третий раз уже было бы слишком.

Увеличит ли этот налог цены в Украине и уменьшит ли покупательную способность граждан? Безусловно, да. Потому это решение не очень хорошее. Но это должно предотвратить стремительную девальвацию и инфляцию, из-за которых покупательная способность граждан усилится еще больше. Именно поэтому это правильное решение.

И порой очень удивляет, когда люди ищут «зраду» в непопулярных решениях. Ибо логика непопулярного решения всегда мощнее. Потому что если власть решилась на такой шаг, потому что если политики нашли в себе силы принять непопулярное решение, значит, это решение точно принесет пользу. Это если сравнивать с невкусным лекарством в детстве. Чем оно горче, тем больше пользы.

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