Инфляция: укрощали, укрощали и наконец укротили?

Что именно едят украинцы, сколько, что носят и как долго по оценкам чиновников

Когда смотришь на график индекса потребительской инфляции в Украине, то хочется достать из ящика какую-нибудь медаль и повесить ее на грудь героям, решительно борющимся с ростом цен, или еще лучше — прицепить ее тем мастерам, которые этот индекс считают. Потому что, начиная с мая, график значений потребительской инфляции демонстрирует стабильное движение вниз: месяц за месяцем, без единого исключения, ситуация улучшается. В итоге, с мая, когда инфляция достигла своего пикового значения за прошедшие два года, на конец года она снизилась вдвое — с 15,9% до 8%.

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Гордимся, радуемся и вдохновляемся мощными достижениями, о которых, правда, почему-то сразу же забываешь, когда идешь в магазин или платишь за услуги. Видимо те, кто выставляет цены в украинских супермаркетах, ярмарках, кафе, такси и других местах, где граждане тратят деньги, просто не знают, что рост цен существенно замедляется и мы неуклонно движемся к улучшению.

Итак, откуда этот диссонанс в восприятии розничных цен чиновниками и обычными гражданами, и что с ним делать — не верить своим глазам, которые действительно удивленно, возмущенно и даже немного растерянно вылезают на лоб, когда смотришь на растущие чуть ли не каждый день цены, или