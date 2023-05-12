Тот неловкий момент, когда падают цены на яйца и на бензин 12 мая, 11:04 NV Премиум

Рынок смотрелся бодрячком на этой неделе

Индекс S&P500 добавил почти 70 пунктов и откроется в пятницу на отметке в 4130 пунктов. И настроение инвесторам пока не может испортить фоновое ожидание достижение потолка по госдолгу США. Часть людей просто руководствуются советом известного фильма «Не смотри наверх». А другие, опытные товарищи, помнят, сколько шума на пустом месте было в прошлом, когда госдолг США упирался в очередной потолок, а парламент не успевал вовремя его поднять, занимаясь политиканством. Что бы ни происходило, потолок в любом случае поднимали, ведь среди конгрессменов и сенаторов нет самоубийц. А в Белом Доме, к счастью, нет Дональда Трампа, который в своем новом интервью не только продвигал тезисы китайского мирного плана, но и предположил, что можно было бы и дефолт допустить и ничего страшного. Что неудивительно для человека, дважды объявлявшего себя банкротом.

Видео дня

А вот что беспокоит рынок, так это Китай.