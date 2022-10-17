Ограничение цен на российскую нефть. Сработает или нет? 17 октября, 14:16

Делаем ставки

Уже много написано о том, что нефтяные санкции Запада против России не очень действенны. Поскольку отказаться у России покупать нефть — это означает просто перенаправить ее потоки в другие страны (сильно выросли покупки Индии и Турции). Да, они берут эту нефть с большим дисконтом, однако из-за по-прежнему высокого уровня цен Россия все равно получает рекордные доходы.

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Это было сделано для того, чтобы избежать сверхвысоких цен на нефть на мировом рынке. Россия — существенный экспортер и Запад боялся взлета цен до $200 за баррель. Goldman Sachs предсказывал в начале войны и $350. Но и Запад, и Путин не учли одного фактора — сильного замедления экономики Китая. Хотя как можно было предусмотреть такое, чтобы Китай уперся в свою Zero-Covid стратегию и сам разрушал свою экономику? Никто такого не ожидал, но товарищ Си решил — и все теперь исполняют. Таким великим лидерам как товарищ Си задний ход давать нельзя.

И вот «коллективный Запад» долго думал и придумал, как реально сделать хорошо всем, кроме России.

Было, наконец, принято финальное решение об ограничении цен на российскую нефть. Все «хорошие» страны будут ее покупать только по цене не выше максимума. А чтобы «плохие» страны не покупали ее дороже, всем страховым компаниям запретили страховать перевозки нефти, если в контракте цена дороже максимума. И всем финансовым организациям запретили предоставлять кредит на покупки нефти дороже максимума. Как вы поняли уже — и страховые компании и финансовые организации, вовлеченные в торговлю нефти — на 80% зарегистрированы в «хороших» странах.

Вряд ли Китай, Индия и Турция присоединятся к этим санкциям

Министр финансов США Джанет Йеллен сказала на днях, что предлагается установить потолок цен на нефть из России $60 за баррель. Чтобы их производители могли покрыть свои затраты и даже немного заработать. Но это намного меньше текущих цен на нефть (между $90 и $100).

Теперь о важном: все понимают, что вряд ли Китай, Индия и Турция присоединятся к этим санкциям. И вряд ли будут наложены вторичные санкции на такие важные страны. Но! Представьте себе диалог между покупателем из Индии и продавцом из России: «Зачем я буду покупать твою нефть дороже, чем $60, если вся Европа покупает ее по $60? Я лучше куплю ее за $60 через европейского брокера!» После этого Россия, конечно, продаст Индии напрямую за 60.

Хотя есть нюанс. Россия, конечно, уже объявила, что не будет продавать нефть никакой стране, которая присоединится к этим санкциям. Это они могут. Но тогда придется серьезно уменьшать производство нефти. А Россия — это вам не Саудовская Аравия (где очень легко остановить и потом снова запустить скважину). В России (я так читал во многих источниках) большинство скважин с маленьким дебетом и находятся в очень холодных местах. Их если «выключить» более чем на три месяца, то потом уже не «включить». Ну и вообще играться со скважинами — очень дорого и рискованно. Но я думаю, что они попробуют.

Короче, вот прямо сейчас, до конца года нас ожидает мегатриллер: западные финансы против российской нефтянки.

Пора делать ставки.

Кстати, к санкциям против нефтяной торговли, которые начинаются с 1 января 2023 года, присоединятся санкции против российских нефтепродуктов (бензин, керосин и т. д. ) с 1 апреля 2023 года. Так что им придется еще и заводы по переработке остановить.

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