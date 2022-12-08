Путин и нефть. Что сломает хребет Кремлю 8 декабря, 15:35 Эксклюзив НВ Путин удивил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева предложением о газовом альянсе (Фото:REUTERS)

Картина поражения России приобрела дополнительные черты

Введение с 5 декабря ограничения цены на российскую нефть, транспортируемую морем, не является неожиданностью, поскольку эта мера обсуждалась США и их ключевыми партнерами еще в сентябре 2022 года. Тем не менее это является важным доказательством непоколебимой решимости западной коалиции подорвать способность России продолжать полномасштабную агрессию против Украины.

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Эксперты в Москве внимательно следили за затянувшимися дебатами в Евросоюзе по поводу точной цифры этого ценового потолка, надеясь, что она будет достаточно высокой, нежели символической. Однако эти ожидания не оправдались, поскольку согласованная отметка в $60 за баррель значительно ниже средней цены на российскую марку Urals на 2022 год и призвана исключить резкие скачки до статистически значимого уровня в $100 за баррель, как это было в середине июня 2022 года.

В последние недели российским чиновникам приходилось придерживаться директивы, установленной президентом Владимиром Путиным, который заявил, что нефть не будет экспортироваться в страны, одобрившие ограничение цены.