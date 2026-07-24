Путин снова радуется дорогой нефти

Всю неделю мы наблюдали неприятную тенденцию: цены на нефть росли. Потому, что война в Персидском заливе набирает обороты, вновь приковывая к себе всеобщее внимание после завершения чемпионата мира по футболу

И география событий расширяется. Так, летать над Иорданией уже не рекомендуют — и явно не из-за риска столкнуться там с кораблем пришельцев. А хуситы — иранские приспешники из йеменских пещер — подключились к этому «движу» и начали ограничивать движение уже в Красном море. Передавая привет прежде всего Саудовской Аравии, которая благополучно возила нефть через Красное море, пока страдали другие страны Персидского залива, чем раздражала соседей.

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Теперь поток танкеров через ключевой пролив, позволяющий вырваться на оперативное пространство Индийского океана, сократился вдвое. Конечно, это приводит к росту цены на нефть. На этот раз не сиюминутного скачка. Скорее, мы видим ползучий тренд. Но ползет он и вовсе не в ту сторону, которая бы нам нравилась. Приведя стоимость барреля брента к магической отметке в 100 долларов.

На утро пятницы цена одного барреля