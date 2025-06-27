Еще одна спокойная и позитивная неделя на рынках. В позитивном настроении пребывают даже те инвесторы, которых не пригласили на свадьбу века Джеффа Безоса, поставившую на уши всю Венецию и на которую потратили денег больше, чем бюджеты некоторых стран Африки. Волнения инвесторов выпали на выходные, когда все беспокоились, не начнет ли Дональд Трамп третью мировую, ударив по Ирану. Но президент США, который обычно ведет себя как слон в посудной лавке, выдал удивительно элегантную комбинацию, и если не заработал себе Нобелевскую премию мира (хотя можно было бы уже дать ее деду, чтобы он успокоился), то по крайней мере заслужил комплименты. Они действительно организовали прилет красивых самолетиков, которые красиво летели и потом бомбили, нацелившись на важные объекты ядерной программы Ирана. Неизвестно, преуспели или нет, потому что не видно из-за скал, но Трамп в стиле Конашенкова сразу заявил, что все цели поражены, а значит, надо заканчивать. Адресуя это преимущественно Нетаньяху, который только вошел во вкус бомбометаний по Ирану, который не может особо ответить и воспрепятствовать. Иран также для вида покидал ракеты в пустую базу, после чего заявил, что доволен возмездием. И быстренько принял предложение Трампа о мире.

В результате, о своей победе заявили все три стороны.