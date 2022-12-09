Плохие новости для Путина 9 декабря, 10:50 Эксклюзив НВ

Все самое интересное, по крайней мере, для простого украинца, происходило на этой неделе на рынке нефти

5 декабря наконец-то начали действовать нефтяные санкции против России. Как эмбарго, так и потолок цен на российскую нефть. Правда, ожидаемой бурной реакции РФ на этот потолок пока не видно. А ведь были надежды, что она сама сделает за мир всю грязную работу, остановив поставки. Но пока за нее это делает его величество рынок и немного президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ненавидящий его величество рынок. Может потому, что в сознании Эрдогана величество может быть только одно. Так или иначе, цена на нефть падает. И делает это, скорее всего, на фоне китайских вирусных опасений, да и в принципе ожиданий рецессии. Удар пришел со стороны спроса. И со стороны ожидаемого спроса. И пока индексы мобильности в Китае не начнут показывать, что там сняли жесткий карантин, пока контейнерные перевозки не начнут расти, эти опасения никуда не денутся. Не очень помогает нулевой иммунитет в Китае, где сейчас после того, как власти чуть отпустили жесткие ограничения, кажется, начали болеть все сразу.

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В итоге, эталонная марка Брент опустилась до уровня в $78 за баррель. Такого уровня не видели с начала российского вторжения. С российской нефтью все еще хуже.