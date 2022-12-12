Три важных вопроса. Как будет работать ограничение цен на российскую нефть 12 декабря, 11:38 Эксклюзив НВ

Ограничение цен на российскую нефть, наконец, становится реальностью

Материал написан в соавторстве с Ридом Блейкмором, заместителем директора Глобального энергетического центра и Чарльзом Личфилдом, заместителем директора Центра геоэкономики Инициативы экономического государственного управления

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Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало решение о введении этого ограничения и подробное руководство для участников рынка. Затем — после длительного периода торгов — послы Европейского союза (ЕС) подписали соглашение о введении первоначального фиксированного потолка в $60 за баррель. Другие участники, участвующие в ценовом ограничении, также должны будут подписать контракт в ближайшие дни.

Во время первых дебатов по этому вопросу в июне, министр финансов США Джанет Йеллен была решительным сторонником такой меры, ЕС же был настроен скептически. К октябрю ЕС стал активным сторонником и включил в свой восьмой пакет санкций обещание ввести ограничение до того, как 5 декабря вступит в силу запрет ЕС на морской импорт российской нефти.

Две недели назад Брюссель посетила высокопоставленная американская команда, чтобы уладить ситуацию. Тот факт, что такие важные детали, как уровень ограничения, согласовываются так близко к крайнему сроку, свидетельствует о том, насколько накалились переговоры. Контракты на поставки, запланированные после 5 декабря, уже подписаны, и мы слышали, что ограничение применят лишь к тем, которые составлены после этой даты.

По мере того, как введение ценовых ограничений, наконец, начнется, мы получим ответы на три важных вопроса:

1. Как будет работать ценовой потолок? И сработает ли он?

Ограничение запрещает компаниям в странах-участницах предоставлять транспортные, страховые и другие услуги, включая торговлю и посредничество, касающиеся российской сырой нефти, которая продаётся по цене выше определенной, в данном случае $60 за баррель. На практике эти провайдеры будут обязаны запрашивать у своих клиентов доказательства того, что те совершили покупку по предельной цене.