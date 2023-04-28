Плохая неделя для нефти, хорошая неделя для Фейсбука 28 апреля, 11:45 NV Премиум

На фоне роста рисков рецессии продолжает страдать рынок нефти, радуя простых украинцев

Рынки акций встречают пятницу практически в той же точке, где были неделей ранее, хоть и успели побегать в разные стороны. Сначала опасения за судьбу банков, ведь еще не все калифорнийские финансовые учреждения выведены с рынка, дернули инвесторов распродаваться. А виновник распродажи, калифорнийский банк, потерял 50% стоимости за один день. Вытянули рынок назад технологические гиганты, финансовые результаты которых порадовали инвесторов и спекулянтов. Шутка ли, даже Мета, детище Цукерберга, смогла приятно удивить, чего у них уже очень давно не случалось. Ирония судьбы в том, что улучшить финансовые результаты Цукербергу помогла не его виртуальная реальность, с которой он носится как дурень с писаной торбой вот уже несколько лет, а интегрирование тупых коротких роликов «а-ля тик-ток» в Фейсбук, которые теперь постоянно выскакивают в самом начале и засоряют ленту, вызывая бурчание у ветеранов социальной сети, но очень заходят молодому поколению.

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В результате, индекс S&P500 откроется в пятницу с отметки в 4135 пунктов, что на шесть пунктов выше, чем было неделей ранее. И, конечно, продолжаются переживания по поводу рецессии. Которые на этой неделе совместились с неприятным консенсусом уже для рынка облигаций о том, что ФРС не станет останавливаться, ведь данные по инфляции вышли чуть хуже ожиданий.