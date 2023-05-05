Плохие новости для Путина с нефтяного рынка 5 мая, 12:40 NV Премиум

Эталонная марка Брент уже торгуется на уровне $73 за баррель. Даже ниже, чем нефть стоила до момента коварного хода ОПЕК, заявившего о снижении добычи

На этой неделе два ключевых мировых центральных банка синхронно подняли ставки на 25 б.п., оправдав ожидания рынка. И расстроить это могло только тех, кто проспал три года и проснулся с утра в четверг, не понимая, почему деньги стоят так дорого. Либо тех, кто любит ждать приятные сюрпризы от вселенной и разочаровывается, когда их не получает. Тем не менее, неделя для рынков была такой себе. И индекс S&P500 откроет пятницу на отметке в 4061 пунктов, что более чем на 60 пунктов ниже, чем неделей ранее. И снова всему виной те самые калифорнийские банки, которые никак не закончатся. Нет Гонтаревой на этих американцев, у которых зашкаливает число региональных банков и которые в последние годы забывали регулировать. И они как раз и стали теми, кто попивал коктейль на берегу, иногда отвлекаясь на серфинг, а затем проснулись.

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На этой неделе был реализован план спасения очередного такого банка, которого вынужденно поглотил JP Morgan. Но поскольку банков таких еще много, и пусть даже они все небольшие по американским меркам, и сюрпризов из этого сектора может прийти немало, рынки опечалились.