Шесть шагов одной схемы. Как Россия обходит ограничения цен на нефть 17 мая, 16:35

Минфин РФ громко на весь мир отчитывается, что поступления в бюджет РФ от экспорта нефти/нефтепродуктов катастрофически снижаются

Как Россия обходит санкционное ценовое ограничение ЕС и G7 (price cap) на нефть и нефтепродукты для тех стран, которые перевозятся морем (распространяется на танкеры, принадлежащие компаниям стран ЕС и G7 и/или страхуются компаниями этих стран).

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Одна из схем (кстати, РФ — чемпион мира по схематозу):

Шаг № 1. Нефть в порту продается своей (связанной) компании-покупателю № 1 по цене ниже price cap.

Шаг № 2. Покупатель № 1 перепродает нефть/нефтепродукты еще на борту танкера — например, когда танкер в Мраморном море — иностранной компании (покупатель № 2) по более высокой рыночной цене для соответствующего региона мира.

Шаг № 3. Разница в цене поступает на зарубежные счета, контролируемые РФ.

Шаг № 4. Минфин РФ громко на весь мир отчитывается, что поступления в бюджет РФ от экспорта нефти/нефтепродуктов катастрофически снижаются (они же от цены по Шагу № 1). То есть санкции работают — все довольны.

Шаг № 5. Уважаемые Иностранные агентства публикуют победные реляции (потому что привыкли доверять любой официальной статистике). Все СМИ мира перепечатывают эти реляции. Прочитавшие это политики выстраивают стратегии.

Шаг № 6. Валюта с зарубежных счетов (результат операции Шаг № 3) используется на оплату чего-то полезного за границей (вооружение или что-нибудь такое нужное).

И это самая простая схема. Могут быть сложнее — с рейдовой перевалкой, смешиванием разных сортов и т. п.

В последнее время за границей появляются расследования по этим темам. Их все больше.

Поэтому советуем не очень радоваться, а думать, что делать дальше с нефтяными доходами РФ. Иначе денежный поток на войну не остановится.

P. S. После торпедирования «зернового коридора» РФ получит возможность играть с мировыми ценами на зерно — то есть искусственно влиять на мировой зерновой рынок.

Текст опубликован с разрешения автора

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