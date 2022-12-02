Китай, ковид и потолок цены на российскую нефть 2 декабря, 18:40 Эксклюзив НВ

Неделя для рынков выдалась успешной. Пусть и началась с тревожных новостей из Китая, заставив переживать еще больше об экономическом росте Поднебесной

Там внезапно прошли митинги протестов, самые масштабные после Тяньаньмэнь. Причиной стали ковидные ограничения, настолько безумные, что они могли появиться только в авторитарном Китае. И так уж вышло, что если больных людей заваривать (физически заваривать двери) дома, то в случае пожара они могут погибнуть. Да и вся ситуация продемонстрировала насколько неэффективны на самом деле авторитарные режимы в долгосрочной перспективе. И что бы ни говорили в начале пандемии, мол, в демократиях бардак, а в Китае порядок, однако в цивилизованном мире уже год никто не вспоминает о коронавирусе, а в Китае это до сих пор проблема национального масштаба. Экономическая проблема. Ведь рынки, циничные и бездушные спекулянты, переживают не по поводу погибших людей, а по поводу экономического урона, наносящегося экономике Китая от таких вот масштабных ограничений. И в такие моменты начинает падать цена на нефть, да и люди начинают обращать внимание, что уже много месяцев подряд снижаются контейнерные перевозки.

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Впрочем, пока авторитаризм Китая не лишился полностью сознания и логики. Столкнувшись с проблемой протестов и оценив экономический урон, товарищи из партии решили, что поскольку солнцеликого Си уже перевыбрали на третий срок, то можно попробовать поболеть. И, во-первых, объяснили дурость ограничений перегибами на местах, а во-вторых, начали понемногу упрощать борьбу с вирусом, возможно, став на путь отказа от нулевой толерантности к ковиду. Такая реакция властей рынкам уже понравилась.