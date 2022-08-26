Ждем тарифные майданы в Берлине и Париже
Этой зимой лозунг Юлии Тимошенко «Тарифи» возьмут на вооружение все европейские популисты, простимулированные Кремлем
Рынки в ожидании. В ожидании речи. И это не судьбоносная речь политика, который должен определить стратегию развития страны или цивилизации на ближайшие сто лет. Или сказать «Я устал, я ухожу». Нет, на этой неделе проходит традиционная встреча в Jackson Hole (никак не связанная с памятью о Майкле Джексоне). И рынки ждут выступления главы ФРС, который должен намекнуть, что регулятор будет делать дальше. Прямо сказать он не может, так не принято. Поэтому будут искать намеки, полутона, смотреть на цвет галстука и вслушиваться в тембр голоса. По идее рынки интересует ответ на один вопрос: «50 или 75». Как сильно ФРС поднимет ставку в следующий раз. И не заметило ли ФРС, что инфляция замедляется. И не решило ли ФРС, что поддерживать рост экономической активности важнее, чем бороться с инфляцией. Как и подобает кульминационным событиям, речь запланирована на конец серии, а именно на поздний вечер пятницы, когда рынки будут закрыты и спекулянты прильнут к своим телефонам где-то вне своих офисов, вооружившись, кто корвалолом, кто виски.
В общем, именно на этом вопросе и были сфокусированы мысли инвесторов и спекулянтов всю последнюю неделю. Они угадывали полутона и намеки на речь, в которой ждут полутонов и намеков. На этом фоне рынки чуть скорректировались после месяца безумного ралли и утро пятницы откроют на отметке 4199 пунктов. Где вот коррекции давно не было, так это на рынке энергоносителей в Европе. Цена на газ достигла отметки в $3200 за тысячу кубометров, давно оторвавшись от реальности. Туда же улетела цена на электричество, где цена энергии в пересчете на нефть уже составляет тысячу долларов за баррель. Последняя, кстати, помимо рекордного уровня еще и реально важнее для обычного гражданина ЕС. Цена на нефть, несмотря на все усилия администрации Байдена, отказывается снижаться и вновь вернулась к отметке в заколдованные $100 за баррель.
В общем, этой зимой лозунг Юлии Тимошенко «Тарифи» возьмут на вооружение все европейские популисты, простимулированные Кремлем, направившись на площади городов. Как и любой известный нам «тарифний Майдан», этот тоже будет финансироваться за нефтяные деньги. И только норвежцы сидят себе тихо и хотят, чтобы никто не замечал, как они радостно считают деньги, ведь помимо рекордных доходов от продажи газа, вся электрика в стране — это гидро, независящая от энергетических войн Кремля. И если вы тоже начинаете испытывать острую неприязнь к этим ни в чем не виновным людям, то можете утешать себя, что с начала года норвежский фонд благосостояния потерял 17% от собственной стоимости на падении фондовых рынков. Правда, цена акции как падает, так и растет, и иногда слишком сильно растет, перед тем, как упасть. Но если не заморачиваться в такие детали, то можно немного ерничать, чтобы компенсировать зависть.
Где тарифы остаются стабильными, так это в Украине. В этом году население не почувствует рост стоимости газа. Вопрос, почувствует ли население тепло зимой, пока остается открытым. И тут проблема в том, что слишком много неизвестных переменных. И пока никто не посчитал достоверно, например, хватит ли на фоне падения спроса из-за войны собственного запаса газа собственной добычи (импортировать по цене в $3000 не имеет никакого смысла), особенно на фоне вероятного полного отсутствия транзита российского газа в самые холодные месяцы года. И если математически газа хватит, то хватит ли давления в системе, чтобы весь этот газ поднять из хранилищ. Кстати, последний вопрос интересует и украинских добытчиков газа, которые сейчас активно закачивают его в хранилища, но не могут быть уверены, что именно их газ не останется там лежать всю зиму. А отключение Запорожской атомной станции, которое уже случилось на этой неделе, ставит вопрос о том, что будет зимой, ведь эта станция дает 25% от всего украинского электричества и 50% от мощности украинских атомных станций. И достаточно ли падение спроса в результате войны, чтобы компенсировать такие потери.
Где ситуация стабильна — так это на внутреннем валютном рынке. Гривна на межбанке стоит там, где ее привязал НБУ, а на кэшевом рынке торговалась без особых колебаний — чуть ниже 41 гривны за доллар. Также без изменений проходят и аукционы Минфина, по размещению внутреннего долга. На них по-прежнему никто не приходит. Поэтому также стабильно мы увидели новые 30 млрд гривен от Нацбанка, напечатавшего свежую порцию свежей гривны на этой неделе. В плане финансирования нашего дефицита бюджета очень к месту пришли подарки на день рождения (День Независимости) от американцев, которые приняли решение о выделении военной помощи на $3 млрд, так и гранта на те же $3 млрд. И не то, что дядя Сэм или дедушка Байден такие сентиментальные. Просто в сентябре в Штатах заканчивается финансовый год и надо успеть выделить все из запланированной помощи в $40 млрд, а иначе все сгорает. Но в любом случае приятно, что на День независимости мы получили не только ракеты от Путина, не только улыбку Джонсона на Крещатике, но и миллиарды от Вашингтона.
Les Brown
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