Ждем тарифные майданы в Берлине и Париже 26 августа, 10:53 Эксклюзив НВ

Этой зимой лозунг Юлии Тимошенко «Тарифи» возьмут на вооружение все европейские популисты, простимулированные Кремлем

Рынки в ожидании. В ожидании речи. И это не судьбоносная речь политика, который должен определить стратегию развития страны или цивилизации на ближайшие сто лет. Или сказать «Я устал, я ухожу». Нет, на этой неделе проходит традиционная встреча в Jackson Hole (никак не связанная с памятью о Майкле Джексоне). И рынки ждут выступления главы ФРС, который должен намекнуть, что регулятор будет делать дальше. Прямо сказать он не может, так не принято. Поэтому будут искать намеки, полутона, смотреть на цвет галстука и вслушиваться в тембр голоса. По идее рынки интересует ответ на один вопрос: «50 или 75». Как сильно ФРС поднимет ставку в следующий раз. И не заметило ли ФРС, что инфляция замедляется. И не решило ли ФРС, что поддерживать рост экономической активности важнее, чем бороться с инфляцией. Как и подобает кульминационным событиям, речь запланирована на конец серии, а именно на поздний вечер пятницы, когда рынки будут закрыты и спекулянты прильнут к своим телефонам где-то вне своих офисов, вооружившись, кто корвалолом, кто виски.

Видео дня

В общем, именно на этом вопросе и были сфокусированы мысли инвесторов и спекулянтов всю последнюю неделю. Они угадывали полутона и намеки на речь, в которой ждут полутонов и намеков. На этом фоне рынки чуть скорректировались после месяца безумного ралли и утро пятницы откроют на отметке 4199 пунктов. Где вот коррекции давно не было, так это на рынке энергоносителей в Европе. Цена на газ достигла отметки в $3200 за тысячу кубометров, давно оторвавшись от реальности. Туда же улетела цена на электричество, где цена энергии в пересчете на нефть уже составляет тысячу долларов за баррель. Последняя, кстати, помимо рекордного уровня еще и реально важнее для обычного гражданина ЕС. Цена на нефть, несмотря на все усилия администрации Байдена, отказывается снижаться и вновь вернулась к отметке в заколдованные $100 за баррель.

В общем, этой зимой лозунг Юлии Тимошенко «Тарифи» возьмут на вооружение все европейские популисты, простимулированные Кремлем, направившись на площади городов. Как и любой известный нам «тарифний Майдан», этот тоже будет финансироваться за нефтяные деньги. И только норвежцы сидят себе тихо и хотят, чтобы никто не замечал, как они радостно считают деньги, ведь помимо рекордных доходов от продажи газа, вся электрика в стране — это гидро, независящая от энергетических войн Кремля. И если вы тоже начинаете испытывать острую неприязнь к этим ни в чем не виновным людям, то можете утешать себя, что с начала года норвежский фонд благосостояния потерял 17% от собственной стоимости на падении фондовых рынков. Правда, цена акции как падает, так и растет, и иногда слишком сильно растет, перед тем, как упасть. Но если не заморачиваться в такие детали, то можно немного ерничать, чтобы компенсировать зависть.

Где тарифы остаются стабильными, так это в Украине. В этом году население не почувствует рост стоимости газа. Вопрос, почувствует ли население тепло зимой, пока остается открытым. И тут проблема в том, что слишком много неизвестных переменных. И пока никто не посчитал достоверно, например, хватит ли на фоне падения спроса из-за войны собственного запаса газа собственной добычи (импортировать по цене в $3000 не имеет никакого смысла), особенно на фоне вероятного полного отсутствия транзита российского газа в самые холодные месяцы года. И если математически газа хватит, то хватит ли давления в системе, чтобы весь этот газ поднять из хранилищ. Кстати, последний вопрос интересует и украинских добытчиков газа, которые сейчас активно закачивают его в хранилища, но не могут быть уверены, что именно их газ не останется там лежать всю зиму. А отключение Запорожской атомной станции, которое уже случилось на этой неделе, ставит вопрос о том, что будет зимой, ведь эта станция дает 25% от всего украинского электричества и 50% от мощности украинских атомных станций. И достаточно ли падение спроса в результате войны, чтобы компенсировать такие потери.

Где ситуация стабильна — так это на внутреннем валютном рынке. Гривна на межбанке стоит там, где ее привязал НБУ, а на кэшевом рынке торговалась без особых колебаний — чуть ниже 41 гривны за доллар. Также без изменений проходят и аукционы Минфина, по размещению внутреннего долга. На них по-прежнему никто не приходит. Поэтому также стабильно мы увидели новые 30 млрд гривен от Нацбанка, напечатавшего свежую порцию свежей гривны на этой неделе. В плане финансирования нашего дефицита бюджета очень к месту пришли подарки на день рождения (День Независимости) от американцев, которые приняли решение о выделении военной помощи на $3 млрд, так и гранта на те же $3 млрд. И не то, что дядя Сэм или дедушка Байден такие сентиментальные. Просто в сентябре в Штатах заканчивается финансовый год и надо успеть выделить все из запланированной помощи в $40 млрд, а иначе все сгорает. Но в любом случае приятно, что на День независимости мы получили не только ракеты от Путина, не только улыбку Джонсона на Крещатике, но и миллиарды от Вашингтона.

P. S. If you set goals and go after them with all the determination you can muster, your gifts will take you places that will amaze you.

Les Brown

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.