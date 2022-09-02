Кремлевский шантаж перестал работать 2 сентября, 10:16 Эксклюзив НВ

Что произошло с ценой на газ

В прошлую пятницу рынки дождались-таки выступления главы ФРС в Jackson Hole. И то, что он сказал, им не понравилось. Сложно сказать, что же такого ожидал коллективный разум рынка от этого выступления. Может, рынок сам себе создал несбыточные ожидания и сам получил разочарование. Глава ФРС в который раз заявил, что они серьезно настроены на борьбу с инфляцией. И экономике, возможно, придется пройти через боль, чтобы преодолеть ее. На рынке больно стало сразу же. Вплоть до обеда 1 сентября индексы снижались и снижались, отыграв львиную долю июльского ралли, и лишь ближе ко 2 сентября смогли чуть-чуть отрасти на фоне очень сильной статистики из США, где рынок труда и слышать не хочет ни о какой рецессии. За неделю индекс S&P500 потерял почти 200 пунктов и откроется в пятницу на отметке в 3966 пунктов. Не радует спекулянтов и ЕЦБ, который тоже готовится к росту ставок и не намерен, похоже, сильно обращать внимание на озабоченность торговцев ценными бумагами. Опасения возможной рецессии в связи с ужесточением монетарной политики и, похоже, сокращение активности спекулятивного капитала (деньги просто теперь уходят от риска) привели к резкой смене настроений на рынке энергоресурсов.

Видео дня

Не успел Медведев спрогнозировать, что газ поднимется в цене с безумных $3500 до $5000 за тысячу кубометров, как на фоне очередного витка шантажа с перекрытием северного потока стоимость голубого топлива на европейских биржах обвалилась до $2300 за тысячу кубометров.

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