Замерзнем ли мы все зимой?

Россияне очень стараются. Нам бы этого не хотелось. И логично делать такие шаги, которые отдаляют нас от этого сценария. А не приближают

В то же время. Победа! Цены на газ зафиксированы. Счастье популизма шагает по стране.

Что случилось? Россияне весь год бьют по газовой инфраструктуре. Особенно активно в последнее время. Это не могло не пройти без последствий.

Как результат, газа собственной добычи не хватит. Причем существенно не хватит. Запаса в хранилищах не хватит, чтобы этот дефицит компенсировать. Здесь скажем «искреннее спасибо» господину Чернышеву и Ко, котрый год назад показывал прекрасные финансовые результаты Нафтогаза, продавая газ, который продавать нельзя. В результате активной закачки в этом году (и активного привлечения денег партнеров под это) удалось восстановить определенный уровень. Но не более.

Итак, в стране стараниями россиян будет дефицит газа. Что-то напоминает? Да, 2022 год и активные удары россиян по запасам бензина. Очереди, дефицит. Вот и все. Кстати, тогда также в кризис входили с фиксированной ценой бензина. И пока это безобразие не отменили, безумный дефицит остался.

То есть есть опыт, как делать не надо. Но мы упорно повторяем ошибки.

Как удалось преодолеть бензиновый кризис в 2022 году? Рынок. Цена стала рыночной и люди, которые хотели заработать деньги, завезли в страну достаточно бензина. Да, цена выросла. Но люди продолжали покупать, несмотря на «обнищание». Страна поехала.

Внимание, вопрос. Почему с газом должно быть иначе? А если законы рынка везде одинаковы, то не стоило бы к ним прислушаться. И тратить деньги на субсидии для тех, кто действительно не может заплатить. Вместо того, чтобы делать газ дешевым для всех.

Опять будет бешеная разница цен на газ для населения и промышленности. Опять вспомним «дело Фирташа», когда газ шел немножко не туда? И это все точно не будет способствовать экономному потреблению. А значит, будет усиливать дефицит.

Следовательно, это решение приведет к усилению дефицита, росту коррупционных рисков, большим затратам налогоплательщиков Украины, которые так или иначе за все заплатят (конечно, если вдруг мы не получим $1−2 млрд гранта от норвежцев). Но мечтать можно.

И опять эти проклятые популярные решения вместо правильных. Опять этот призрак выборов, до которых целая вечность.

И если бы вопрос был только в затратах. Можно сказать, что за все заплатит Европа. Заплатит или нет — вопрос открытый, но сказать же можно. А пока махнуть рукой и закрыть глаза, не глядя в сторону финансов Нафтогаза, который будет покупать дорого, а продавать дешево.

Но дефицит газа зимой на фоне проблем, как минимум региональных, с электричеством, это не очень приятная история. И популизм вместо рыночных механизмов усиливает этот дефицит. Спросите сейчас у россиян, нам же всем нравятся видосики с очередями на России за бензином, правда?

Так мы хотим мерзнуть, не имея дешевого газа. Или хотим быть в тепле и иметь этот газ?

И почему снова одни и те же грабли…