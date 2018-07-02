Карлос Кастресана

Западный мир начал погружение в системный кризис. Под угрозой оказался не один, а сразу несколько ключевых институтов по обе стороны Атлантического океана
Мы не спорим, стакан наполовину пуст или полон – мы выплескиваем воду и кричим о жажде
Страна все больше напоминает немощного старичка, проведшего бурную, но бесполезную жизнь – хапал не задумываясь, унижал с удовольствием, всех грозил убить, работать толком так и не научился
Украинцы всегда отвечают на телефонные звонки, но редко делают комплименты чужой работе
Весь мир с увлечением следил за тем, о чем же договорятся Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Однако мало кто заметил, что одновременно с ярким, но пустым шоу в Сингапуре происходит у нас тут под боком
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