Очень тревожный момент. Как изменил тактику враг и почему Запад не дает F-16 24 апреля, 15:34 NV Премиум

Моральная победа нас не устраивает

Тактика врага на фронте — это тактика ненависти к собственному народу. Она усовершенствовалась после Соледара. Появились категории людей (тех же зеков), которых фактически без оружия отправляют вперед копать окопы, закрепляться максимально близко к украинским позициям, позорно погибать для того, чтобы на эти позиции поступили другие люди.

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Кстати, есть несколько категорий среди «вагнеровцев». Распределение труда, скажем так. Есть копатели, есть люди, которые научены исключительно бросать гранаты, например. То есть он подходит к позиции, у него кроме гранат нет другого оружия. Но этих гранат много, и его задача максимально забрасывать украинских защитников гранатами. Эти метатели гранат тоже в массе своей гибнут.

И есть штурмовые подразделения, штурмовики — группы, состоящие из небольшого количества людей (максимум — до восьми человек), которые тоже должны прорваться к украинским позициям, вступить в короткое сражение и по возможности закрепиться. И такие волны длятся, грубо говоря, 24 часа в день.

Пленные «вагнеровцы» рассказывают,