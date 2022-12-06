Как Россия переводит экономику на военные рельсы и сколько потратит на войну в 2023 году 6 декабря, 22:03 Эксклюзив НВ

Много это или мало — это как смотреть: стакан наполовину пуст или наполовину полон

Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, а в каждом заявлении правительственного чиновника есть правда, а есть приукрашивание или просто красивые слова. Так и в заявлениях, которые звучат в РФ о том, что она переводит экономику на «военные рельсы».

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То, что Россия ввязалась в полномасштабную войну не скрывается даже российскими пропагандистами. Шапкозакидательские настроения остались в далеком прошлом, и чем дольше идут боевые действия, тем больше и правительство, и Кремль понимают, что экономика должна работать в режиме «пушки вместо масла». Но это не означает, что российская экономика находится в состоянии СССР образца ВОВ, когда «все для фронта, все для победы», и гражданский сектор экономики сжался до производства продовольствия и его распределения по карточкам.

Понятно, что экономика российская устроена по-другому. Боевые действия идут на территории Украины. Задача перестроить вообще всю экономику по образцу Второй мировой войны не стоит. Но, вместе с этим, мы видим, что правительство принимает дополнительные решения, законы, постановления, перераспределяются бюджетные средства, которые все больше направляют на войну.

Один из признаков такой перестройки экономики ярко можно увидеть в бюджете

Один из признаков такой перестройки экономики ярко можно увидеть в бюджете. В этом году правительство увеличило расходы бюджета на 15% без какого-либо согласования с парламентом. При этом прямые военные расходы, которые идут по статье национальная оборона, увеличены почти в полтора раза. Это означает, что больше полутора триллионов рублей правительство направило дополнительно на военные расходы.

Много это или мало — это как смотреть: стакан наполовину пуст или наполовину полон. Полтора триллиона — это чуть больше 5% расходов бюджета. А в целом, из расходов бюджета где-то около 29 трлн, примерно 5 трлн (это одна шестая часть) идет на статью национальная оборона. Но это не все. Дальше мы видим, что правительство РФ увеличило так называемые общегосударственные расходы. Обычно это содержание министерств и ведомств, судебной системы, следственных органов. Понятно, что увеличение этих расходов на 60% — это тоже как-то связано с теми затратами, которые Россия финансирует для удержания оккупированных территорий. Дальше мы видим увеличение расходов на правоохранительные органы. Росгвардия принимает активное участие в удержании оккупированных территорий.

И когда мы все это дело суммируем, то видим, что в этом году Россия направляет на военные расходы (в широком смысле слова) примерно 5% ВВП. Это исторический рекорд за постсоветское время, начиная с 1992 года. До этого максимальным был уровень 2016 года, когда было 4% ВВП. Но это была еще и игра статистики, потому что министерство финансов свело воедино погашение суммы всех кредитов, которые давали банки. В принципе, больше, чем 3,7% ВВП Россия никогда на оборону не тратила. Вот мы видим, что финансовые ресурсы идут на финансирование войны. Так вот и выглядит перестройка экономики РФ на военные рельсы.

Полное интервью с Сергеем Алексашенко слушайте на Радио НВ: