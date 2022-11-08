Давайте гулять на все 8 ноября, 12:20

Едва ли не впервые за всю историю независимой Украины главная смета страны принята почти за два месяца до начала бюджетного года

Война ускоряет некоторые процессы, обычно длинные, неэффективные, очень политизированные и иногда коррумпированные, как, например, бюджетный. Едва ли не впервые за всю историю независимой Украины главная смета страны принята почти за два месяца до начала бюджетного года. Наверное, военное положение так повлияло на депутатов, что они не стали торговаться за свои большие и маленькие сделки с государственными деньгами, сэкономив себе кучу времени и сил, а стране денег. А может, просто получили команду не раскрывать ненасытных ртов на и без того мизерные доходы, чтобы «центру» хватило на святое: Большое строительство и Информационный марафон, ведь без них сейчас никак.

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Что же касается самого бюджета, то дефицит сумасшедший — 20% ВВП. Хотя странного в этом нет ничего — война, и где брать доходы, если прогноз роста ВВП в следующем году составляет 3.2%, после -30% в этом году, государственный сектор составляет уже около 70% экономики, а все надежды устоять связаны только с западными партнерами. Именно они, по ожиданиям властей, должны профинансировать львиную долю дефицита бюджета, а оставшиеся будут компенсированы печатанием денег, так же, как это происходит сейчас. Инфляция на следующий год прогнозируется на уровне 28%, курс на конец года должен составить 45.8 гривен за доллар. Да и то, сами понимаете — это лишь прогноз, а учитывая, что производственные цепочки нарушены или совсем уничтожены, а инфляционный эффект от напечатанных в этом году денег обязательно проявится в следующем, реальный рост цен может быть существенно выше. Хороший бюджет или плохой и оправдаются ли прогнозы власти или нет — сказать трудно, ведь слишком много неопределенности и факторов, которые просто невозможно предсказать. Хорошо хотя бы то, что бюджет, хоть какой-то, приняли, и это точно лучше, чем не было бы никакого, или приняли что-то несуразное в последнюю ночь, «перед Рождеством».

Как это отразится на наших личных финансах?