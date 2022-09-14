Будет ли «доллар по 50» и другие ответы по госбюджету на 2023 год 14 сентября, 13:50 Эксклюзив НВ

Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2023 год

Теперь документ должен быть официально зарегистрирован в Верховной Раде. Но уже сейчас можно посмотреть основные цифры.

Базовые прогнозы

При разработке бюджета на 2023 год правительство заложило следующие прогнозы основных макроиндикаторов.

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Доходы бюджета ожидаются на уровне 1,28 трлн грн. Расходы — на уровне 2,57 трлн грн. Таким образом, ежемесячный дефицит бюджета будет примерно $3 млрд или 1,29 трлн грн в год.

Номинальный ВВП в 2023 году прогнозируется на уровне 6,399 трлн грн. Причем ожидают реального роста ВВП на 4,6%. Годовая инфляция (декабрь к декабрю 2023 г.) составит 30%. Индекс цен производителей промпродукции (декабрь к декабрю) — 35,7%.

По социальной части средняя заработная плата будет составлять 18 508 грн. Также в прогнозе заложен высокий уровень безработицы в 28,2%.

В международной торговле ожидают отрицательное сальдо торгового баланса — -14,248 млрд дол. Если смотреть на структуру, то общий экспорт товаров и услуг составит 62,364 млрд долл (рост +9,1%), а импорт — 76,612 млрд (+1%).

Наиболее резонансный вопрос — курс валют, и будет ли «доллар по 50». Так вот, средний годовой курс ожидается на уровне 42,2 грн/доллар. Впрочем, на конец года в прогноз заложен курс в 50 грн/доллар.

Долговая нагрузка

Объем госдолга в 2023 году по бюджетным прогнозам достигнет 6,406 трлн грн, из которых 78,7% — это внешний долг. Госдолг составит 100,1% ВВП.

В 2023 году правительство планирует погасить госдолг на сумму 414,9 млрд грн. Причем большая часть пойдет именно на погашение внутреннего долга — 316 млрд против 98,9 млрд грн на погашение внешнего.

На обслуживание госдолга закладывают 326 млрд грн, из которых на внешний долг приходится 62,3 млрд грн, а на внутренний — 263,9 млрд грн.

Доходы госбюджета

В проекте бюджета на 2023 год ожидают, что самой большой статьей доходов станут именно налоги. Прогнозируют, что НДС принесет в бюджет 596,3 млрд грн, налог на прибыль предприятий — 132 млрд грн, а налог на доходы физлиц — 129 млрд грн.

Без удивительных расходов не обошлось. В проекте бюджета возобновляется строительство дорог

На втором месте — поступления от акцизного налога в размере 137,3 млрд грн.

Третье место — доходы от ренты. Прогнозируемые суммы поступлений рентной платы — 120,6 млрд грн, в том числе рента за добычу и пользование недрами — 116,8 млрд, рента за радиочастоты — 2,1 млрд грн, рента за водопользование — 856,4 млн грн, рента за лесные ресурсы 462 млн грн и транспортная рента — 320,9 млн грн.

Также планируют собрать 45,5 млрд поступлений от бюджетных учреждений. Плюс от НБУ (не путать с покупкой облигаций) в Бюджет в 2023 году должно прийти не менее 19,3 млрд грн.

От таможни многого не ожидают — в прогнозах поступления от ввозной пошлины составляют 35,2 млрд грн.

Есть ожидания соглашений по приватизации — прогнозируемые поступления в размере 6 млрд грн.

Среди других источников доходов бюджета, поступления от части чистой прибыли и дивидендов от госпредприятий — 7,3 млрд грн, от кредитных доходов — 1,9 млрд грн и от легализации азартных игр — 1,59 млрд грн.

Расходы госбюджета

Всегда наиболее интересная часть госбюджета — это расходная. В этом году из-за войны она имеет определенные особенности.

Распределение расходов по направлениям выглядит следующим образом:

1. безопасность и оборона — 1 141 млрд грн;

2. пенсионное обеспечение и социальная защита — 835 млрд грн;

3. поддержка ветеранов войны — 6,8 млрд грн;

4. образование — 155 млрд грн;

5. медицина — 175,7 млрд грн;

6. средства для территорий, подвергшихся влиянию вооруженной агрессии России — 23,9 млрд грн;

7. средства для ликвидации последствий вооруженной агрессии россии — 19,4 млрд грн.

Изменились и тенденции бюджетирования по распорядителям бюджетных средств. В 2023 году, чтобы посчитать количество ведомств, чьи бюджеты увеличатся по сравнению с 2022 годом, хватит пальцев двух рук. Полный список и суммы можете посмотреть в табличке. Детальнее остановлюсь на лидерах и «аутсайдерах» среди распорядителей бюджетных средств.

Топ-5 ведомств, чьи бюджеты вырастут больше:

1. Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров Украины: +73% (+3,595 млрд). Это может сбить с толку, но зрады нет — к расходам КМУ перешла Госпродпотребслужба, которая в бюджете 2022-го года была при Минэкономики.

2. Главное управление разведки Минобороны: +41% (+3,379 млрд).

3. Минобороны: +37% (+233,555 млрд) — наибольшее повышение в абсолютных цифрах.

4. Минветеранов: +13% (+789,2 млн).

5. МИД: +5% (+261,06 млн).

Кроме того, возрастут бюджеты СБУ (+4%), Минфина (+3%) и МВД (+2%). Всем остальным бюджеты «урежут» по сравнению с текущим годом.

ТОП-5, чьи бюджеты уменьшатся больше всего:

1. Минэнерго: -97% (-188,39 млрд). Такие цифры получились за счет исключения компенсации ВСО 111 млрд и урегулирования задолженности перед субъектами рынка 76 млрд. Эти средства уже выделили в этом году.

2. Минэкономики: -86% (-20,86 млрд). Здесь минус уже упоминавшаяся Госпродпотребслужба, ушедшая в КМУ (-7 млрд) и завершение программы «Е-поддержка» (-8,8 млрд).

3. Минцифры: -86% (-3,67 млрд)

4. Минразвития общин и территорий: -74% (-22,297 млрд)

5. Мининфраструктуры: -65% (-17,311 млрд)

Что интересно, финансирование деятельности политических партий в следующем году оставили на уровне 336 млн грн.

А вот для ЦИК на проведение очередных выборов народных депутатов ВРУ в 2023 году денег не предусмотрено. Но в самом тексте закона бюджета-2023 есть поручение КМУ вместе с ЦИК после завершения военного положения представить на рассмотрение парламента изменения в бюджет, предусматривающие средства для подготовки и проведения таких выборов.

Также, в отличие от предыдущих лет, нет строчек со стандартными «плюшками для депутатов» — не предусмотрены деньги на соцэконом на округа, Государственный фонд регионального развития (ГФРР) и инфраструктурную субвенцию (которая по факту была дополнительным соцэкономом). Впрочем, их могут добавить на втором чтении, как это было раньше — уверен, что найдутся депутаты, которые захотят вернуть деньги на округа своей депутатской правкой, но, думаю, их будет ждать сюрприз.

Но без удивительных расходов не обошлось. К примеру, в проекте бюджета возобновляют строительство дорог. Напомню, когда началась война, Верховная Рада проголосовала, что в Бюджете 2022 все средства из дорожного фонда идут либо на выплаты по долгам, либо на армию (Статья 38 Закона о государственном бюджете на 2022 год). В свою очередь, в проекте госбюджета на следующий 2023 год этой статьи уже нет. Поэтому, по всей видимости, все возвращается, как было раньше — деньги можно будет использовать на строительство дорог.

Кроме того, предусмотрены субвенции Харькову и Днепру на строительство метро в размере 1,5 млрд и 4,6 млрд грн соответственно.

Следовательно, начинается очередной бюджетный процесс, который, судя по предыдущему проекту, будет не менее интересен, чем предыдущие. Что будет дальше после регистрации законопроекта в ВРУ. До 1 октября нардепы подают свои предложения в бюджет (это там надо будет выискивать, в частности, и соцэконом), а к 20 октября уже должно состояться голосование в первом чтении.

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