В ожидании сокровищ Полуботка 7 марта, 11:13 Эксклюзив NV

Мы все время стремимся к быстрым изменениям, моментальному обогащению и полностью пренебрегаем долгосрочными целями. Почему и к чему это приведет?

Очевидно, что большинство людей предпочитают быстрые выигрыши, чем долгосрочные победы. На самом деле многие из них понимают, что так не должно быть, но эмоции, как правило, побеждают, и в погоне за быстрым результатом люди часто забывают о конечной цели. Хочется получить все сейчас и не хватает терпения дождаться завтра. Трудно сказать, чем обусловлено такое отношение: это этническая черта, или все зависит от этапа эволюции общества, а может коррелирует с уровнем развития экономики и благосостояния граждан. Этнические и общественные вопросы оставлю специалистам именно в этих областях, и остановлюсь только на последнем, поскольку, на самом деле, мне кажется, что корреляция между благосостоянием и горизонтом планирования огромна и мы в Украине, к сожалению, бегаем по замкнутому и очень короткому кругу, без шанса перепрыгнуть на новый высший уровень. Кто должен подать пример! Кто? Правительство, бизнес, недобитые обществом интеллектуалы, церковь, военные, западные союзники, обыкновенные люди. Кто?

Видео дня

Вся новейшая, да и не только новейшая, украинская история так и излучает краткосрочность: в 90-х быстро хватали плохо лежит, в 00-х еще быстрее продавали иностранцам все, что успели схватить, в начале 2010-х страдали от последствий глобальных кризисов и наскоро выжимали из страны остатки оставшегося, а во второй половине прошлого десятилетия быстрее всего конвертировали активизм и революционные ценности в государственные должности и близость к деньгам. Сейчас, во время войны, радуемся мыслям о сотнях миллиардов, которые получит государство в качестве компенсаций, репараций и контрибуций за нанесенный войной ущерб, и уже мысленно делим их «по справедливости», как это когда-то артистично делал знаменитый Попандопало.