В ожидании сокровищ Полуботка
Мы все время стремимся к быстрым изменениям, моментальному обогащению и полностью пренебрегаем долгосрочными целями. Почему и к чему это приведет?
Очевидно, что большинство людей предпочитают быстрые выигрыши, чем долгосрочные победы. На самом деле многие из них понимают, что так не должно быть, но эмоции, как правило, побеждают, и в погоне за быстрым результатом люди часто забывают о конечной цели. Хочется получить все сейчас и не хватает терпения дождаться завтра. Трудно сказать, чем обусловлено такое отношение: это этническая черта, или все зависит от этапа эволюции общества, а может коррелирует с уровнем развития экономики и благосостояния граждан. Этнические и общественные вопросы оставлю специалистам именно в этих областях, и остановлюсь только на последнем, поскольку, на самом деле, мне кажется, что корреляция между благосостоянием и горизонтом планирования огромна и мы в Украине, к сожалению, бегаем по замкнутому и очень короткому кругу, без шанса перепрыгнуть на новый высший уровень. Кто должен подать пример! Кто? Правительство, бизнес, недобитые обществом интеллектуалы, церковь, военные, западные союзники, обыкновенные люди. Кто?
Вся новейшая, да и не только новейшая, украинская история так и излучает краткосрочность: в 90-х быстро хватали плохо лежит, в 00-х еще быстрее продавали иностранцам все, что успели схватить, в начале 2010-х страдали от последствий глобальных кризисов и наскоро выжимали из страны остатки оставшегося, а во второй половине прошлого десятилетия быстрее всего конвертировали активизм и революционные ценности в государственные должности и близость к деньгам. Сейчас, во время войны, радуемся мыслям о сотнях миллиардов, которые получит государство в качестве компенсаций, репараций и контрибуций за нанесенный войной ущерб, и уже мысленно делим их «по справедливости», как это когда-то артистично делал знаменитый Попандопало.