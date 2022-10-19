Невероятные цифры. Что потеряла российская армия в войне против Украины 19 октября, 13:55

2000 единиц боевой техники и 400 танков — минимально подтвержденные потери ВС РФ после начала контрнаступления: Россия не способна восстановить темп потерь в войне

29 августа начались атаки ВСУ в Херсонской области, а 6 сентября начался Балаклейский прорыв. После освобождения нескольких тысяч квадратных километров украинской земли известный сайт Oryx, исследующий потери, подтвержденные фото и видео, с 6 сентября, то есть за 45 суток, пополнил свой отчет по потерям ВС РФ почти ровно на 2 тысячи единиц российской боевой техники, в том числе на 400 танков. Цифры, конечно, не полные, но это то, что может проверить любой исследователь, то есть минимально верифицированные, и они впечатляют.

Видео дня

Интересно, что, по данным Oryx, украинцы из общего числа потерь захватили за 45 суток, начиная с 6 сентября, 197 танков! Это результат панической «перегруппировки» российских войск в Харьковской и Херсонской областях, когда большое количество техники противник бросал, чтобы облегчить побег. В общей сложности в список захваченных зачислены 482 российских танка.

В общей сложности, российская армия никогда при Путине не получала от своей промышленности столько танков, максимальная цифра поставок в войска в 2021 году, по официальным данным РФ, составляла 240 танков. Путин милитаризует Украину такими темпами, которыми никогда не вооружал даже собственные танковые войска.

Причем в Украине Россия потеряла как минимум 501 танк новых типов, выпускавшихся после 1991 года — Т-72БА, Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80У, Т-80БВМ, Т-90А, Т-90М. Также среди 162 российских танков, остатки которых не идентифицируются по фото, также есть значительная часть новых типов танков. Минимально подтвержденные, но не окончательные потери новых танков ВС РФ, составили примерно 35%.

(Для сравнения масштабов потерь танков, у Франции сейчас в боевом составе — 222 танка, у Британии — 225, у Германии — 236. То есть Украина захватила танков больше, чем имеют ведущие страны Европы).

Такие же поразительные потери понесла и российская артиллерия. С начала войны, по базе данных Oryx, россияне потеряли 359 самоходных и прицепных орудий.

112 самолетов и вертолетов уничтожены

В том числе — 183 пушки калибра 152 мм, 4 — 203 мм, 1 — 240 мм.

Среди потерь 12 новейших 152 мм САУ МСТА-СМ2.

И снова россияне мощно милитаризовали украинскую артиллерию — захвачено 98 самоходных и 63 прицепных пушки.

Для сравнения — у Франции сейчас в боевом составе всего 102 гаубицы.

Впечатляет также количество минимально подтвержденных потерь россиянами реактивных систем залпового огня — 142 единицы, из них 50 украинцы захватили. Среди потерь 11 новейших РСЗО Торнадо-Г, и 5 ТОС-1А Солнцепек.

Потери зенитно-ракетных комплексов ВС РФ — 78. Большинство потерь мы сейчас не видим, потому что россияне их держат вдали от линии фронта, и поражения антирадарными ракетами АГМ-88 мы еще не видим в полном объеме.

Невероятные потери, и это только попавшие на фото и видео. Как известно, во-первых, россияне активно вывозят свою уничтоженную и разбитую технику на металлолом или разбор на запасные части. Во-вторых, далеко не все потери кто-то снимает и выкладывает, особенно на оккупированных территориях. В-третьих, украинские воины скрывают часть трофеев, чтобы иметь неучтенное тяжелое вооружение, которым можно рисковать без угрозы потерять, иметь внештатные огневые средства.

Большие потери понесли воздушно-космические силы — 112 самолетов и вертолетов уничтожены! Это только подтвержденные данные, потому что россияне потери авиации тщательно скрывают и стараются не признавать.

Такие утраты намного превосходят способности российской индустрии по восстановлению утрат. Для сравнения, за весь 2020 год россияне передали на вооружение ВКС всего 14 боевых самолетов и 16 вертолетов.

Для понимания масштабов и тяжести битвы добавлю потери Украины, они на Oryx определяются тоже — 2013 единиц вооружения (из них 317 танков, 131 пушка, 51 зенитно-ракетный комплекс, 68 самолетов и вертолетов).

Потери российской армии в войне против Украины существенно превосходят способности врага восстанавливать утраты. Украина получает вооружение из 51 страны мира, а россияне вынуждены обращаться в Иран и вынуждены ставить в строй старые Т-62, потому что наращивать поставки новой современной боевой техники российская промышленность не может.

За этими невероятными цифрами стоит великий подвиг защитников Украины. По всем видам вооружения Россия превосходит Украину во много раз, по качеству современной техники — почти на поколение, по количеству боеприпасов — в десятки раз. Украинцы уничтожают россиян и наступают при многократном техническом преимуществе врага, и цена этих беспрецедентных подвигов очень высокая — жизнь наших лучших граждан, уничтожающих военную машину Путина, недавно угрожавающую дойти до Ла-Манша и захватить Европу.

Текст опубликован с разрешения автора

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