Настоящие масштабы российских потерь. Что изменилось в ходе войны 1 июня, 12:20

Согласно данным портала Oryx на 29 мая минимально подтвержденные боевые потери ВС РФ составили 2002 танка

Штатная численность большинства танковых батальонов ВС РФ составляет 31 танк, то есть за 15 месяцев войны Россия потеряла 64 танковых батальона. Для понимания масштаба — согласно штатной численности танковых войск ВС РФ на сентябрь 2021-го года, Россия имела в строю до 2700 танков, то есть минимально установленные потери составили более 75% штатного состава перед началом полномасштабной войны.

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Также по данным Oryx Россия потеряла:

74 самолета (в 2021-м в ВС передано 18 новых боевых самолетов);

79 вертолетов (в 2021-м в ВС передано около 50 вертолетов);

127 зенитно-ракетных систем;

13 радаров ПВО;

497 самоходных и прицепных пушек и минометов (83 штатных батареи);

202 реактивных системы залпового огня (33 штатных батареи);

4422 бронемашины различных типов — БМП, БТР, БА, КШМ, инженерные.

В целом минимальные безвозвратные потери РФ составляют 10147 единиц боевой техники (в общем реестре 10500 на сегодня, я отминусовал поврежденные и вероятно ремонтопригодные единицы).

Настоящие масштабы российских потерь больше, по меньшей мере на 10−20%.

Почему?

Количественное превосходство уже не является ключевым фактором для получения преимущества

Во-первых, Oryx показывает не все потери, а только те, которые попали в сеть с видео и фото фиксацией. Но часть уничтоженной техники не снимают на видео и фото, или не выкладывают в интернет.

Во-вторых, украинские силы обороны не учитывали всю трофейную технику, чтобы иметь возможность использовать внештатное вооружение, за списание которого не надо отчитываться и кому-то отдавать.

Выводы:

1. Россия сможет восстановить штатную численность, например, танков, которая была на момент начала вторжения при условии сохранения позиционного характера боевых действий не ранее второй половины 2024-го года.

2. Однако количественное преимущество уже не является ключевым фактором для получения преимущества. Тактическое преимущество на поле боя будет определять не количество боевой техники, а достижение качественного преимущества за счет лучшей способности наносить потери личному составу и средствам поражения противника, создания преимущества в средствах разведки, ситуационной осведомленности, более эффективной организации, подготовки и управления войсками.

3. Не имеет смысла гнаться за наращиванием численности войск и количества боевых платформ на уровне РФ, самая высокая способность уничтожать противника обеспечивается комплексом — боевая платформа-сенсоры-управление-высокоточное оружие. То есть наращивание количества дорогостоящих боевых платформ наиболее эффективно уравновесить инвестициями в системы наблюдения (сенсоры), системы управления и высокоточное оружие. Наиболее массовым видом высокоточного оружия должен стать дрон как лучший вид вооружения по критерию «стоимость-эффективность».

Текст опубликован с разрешения автора

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