Ложь, которая убивает, и Четыре типа командиров на войне 14 декабря, 16:34

Я не видел на войне оружия, которое бы убивало столько, сколько убивает ложь

Враг потерпел много поражений из-за лжи, но большие потери ложь делает и нам. Ложь всегда живет с нами, но только на войне ты видишь, как невероятно дорого она стоит.

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Когда стреляет враг, ты понимаешь, как от этого прятаться. А ложь — это всегда огонь по своим.

Вместо организации постоянной аэроразведки и выдачи данных штурмовым группам ложь говорит «идите, их там мало», вместо подготовки бойцов ложь говорит «где-то надо найти солдат, которые не убегают», вместо поражения целей с корректировкой ложь говорит «мы отстреляли по координатам», вместо разбора боя сверху вниз ложь говорит «посмотрите наши карты, здесь все правильно», вместо планирования и управления ложь кричит «Не ссыте!»

Ложь слаба, когда командиры доверяют друг другу, думают как улучшить свои действия и все бьются вместе ради понятной цели.

Но ложь усиливается, когда руководители в команде начинают бить друг друга жалобами и служебными расследованиями, но результатов от этого не наступает и отвечать за ошибки никто не хочет.

Правда требует кропотливого труда, правда сложна. Но счастье на войне в том, что все знают, как должна выглядеть правда. Это видео с коптера, как на куски разлетается враг, это пленные враги, это уничтоженная от прямых попаданий техника, это трофеи, это села и города, освобожденные в результате удачной тактики. Убитые и подтвержденные на видео и фото враги и подсчет наших потерь, который должен быть в разы меньше, вот это и есть главный исход войны. Убить врага и спасти своих.

Ложь — это всегда огонь по своим

Как же важно, чтобы в любых разборках искали не то, кто больше лжет, а сначала то, кто и что дает результат. Кто делает правду и кто на эту правду работает.

У нас немало тех, кто делает правду каждый день.

Командиры на войне делятся на четыре категории:

1. Те, кто хочет убивать.

2. Те, кто хочет служить, делать карьеру и убивать.

3. Те, кто хочет служить, делать карьеру и выжить в подвале.

4. Те, кто хочет выжить в подвале и найти место подальше от войны.

Категория № 4 вредна, но она пытается отметиться на фронте и покинуть зону боевых действий сама.

Категория № 3 очень опасна для своих, потому что эти люди безответственны к подчиненным, но очень удобны и приносят исключительно хорошие новости для высшего руководства, из-за чего всегда лгут и искажают обстановку.

Категория № 2 создает в армии дееспособный скелет, эффективность которого зависит от планирования и качества управления высшего руководства.

Категория № 1 всегда склонна к самостоятельным решениям и критически относится как к врагу, так и к попытке высшего руководства вмешаться в их сферу ответственности, из-за чего часто имеют конфликты и проблемы с карьерой. Но именно категория № 1 всегда отличается азартом и ищет противника сама, они эффективны в любой обстановке и они создают преимущество на поле боя.

Текст опубликован с разрешения автора

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