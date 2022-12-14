Ложь, которая убивает, и Четыре типа командиров на войне
Я не видел на войне оружия, которое бы убивало столько, сколько убивает ложь
Враг потерпел много поражений из-за лжи, но большие потери ложь делает и нам. Ложь всегда живет с нами, но только на войне ты видишь, как невероятно дорого она стоит.
Когда стреляет враг, ты понимаешь, как от этого прятаться. А ложь — это всегда огонь по своим.
Вместо организации постоянной аэроразведки и выдачи данных штурмовым группам ложь говорит «идите, их там мало», вместо подготовки бойцов ложь говорит «где-то надо найти солдат, которые не убегают», вместо поражения целей с корректировкой ложь говорит «мы отстреляли по координатам», вместо разбора боя сверху вниз ложь говорит «посмотрите наши карты, здесь все правильно», вместо планирования и управления ложь кричит «Не ссыте!»
Ложь слаба, когда командиры доверяют друг другу, думают как улучшить свои действия и все бьются вместе ради понятной цели.
Но ложь усиливается, когда руководители в команде начинают бить друг друга жалобами и служебными расследованиями, но результатов от этого не наступает и отвечать за ошибки никто не хочет.
Правда требует кропотливого труда, правда сложна. Но счастье на войне в том, что все знают, как должна выглядеть правда. Это видео с коптера, как на куски разлетается враг, это пленные враги, это уничтоженная от прямых попаданий техника, это трофеи, это села и города, освобожденные в результате удачной тактики. Убитые и подтвержденные на видео и фото враги и подсчет наших потерь, который должен быть в разы меньше, вот это и есть главный исход войны. Убить врага и спасти своих.
Ложь — это всегда огонь по своим
Как же важно, чтобы в любых разборках искали не то, кто больше лжет, а сначала то, кто и что дает результат. Кто делает правду и кто на эту правду работает.
У нас немало тех, кто делает правду каждый день.
Командиры на войне делятся на четыре категории:
1. Те, кто хочет убивать.
2. Те, кто хочет служить, делать карьеру и убивать.
3. Те, кто хочет служить, делать карьеру и выжить в подвале.
4. Те, кто хочет выжить в подвале и найти место подальше от войны.
Категория № 4 вредна, но она пытается отметиться на фронте и покинуть зону боевых действий сама.
Категория № 3 очень опасна для своих, потому что эти люди безответственны к подчиненным, но очень удобны и приносят исключительно хорошие новости для высшего руководства, из-за чего всегда лгут и искажают обстановку.
Категория № 2 создает в армии дееспособный скелет, эффективность которого зависит от планирования и качества управления высшего руководства.
Категория № 1 всегда склонна к самостоятельным решениям и критически относится как к врагу, так и к попытке высшего руководства вмешаться в их сферу ответственности, из-за чего часто имеют конфликты и проблемы с карьерой. Но именно категория № 1 всегда отличается азартом и ищет противника сама, они эффективны в любой обстановке и они создают преимущество на поле боя.
Текст опубликован с разрешения автора
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