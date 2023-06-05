Трагедия возле закрытого бомбоубежища. Справедливо ли, что за все отвечает 62-летний охранник? 5 июня, 13:43

И кто должен отвечать по закону?

Совершено тяжкое преступление, погибли три человека возле закрытого бомбоубежища, и поэтому дело охранника поликлиники Вадима Мошкина, которого одного по этому делу на два месяца задержал Голосеевский суд, вызвало большой резонанс. Но гибель людей — это серьезно, здесь надо разобраться без эмоций, чтобы были сделаны четкие выводы кто за что отвечает на будущее для всех.

Видео дня

Закон о правовом режиме военного положения четко определяет что отвечает за укрытие военная администрация:

«Военные администрации населенных пунктов осуществляют делегированные полномочия органов исполнительной власти, предоставленные органам местного самоуправления законами Украины.

7) установление усиленной охраны объектов критической инфраструктуры и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения".



24 февраля 2022-го президент Зеленский издал указ об образовании военных администраций:

«В связи с образованием военных администраций, указанных в этой статье, областные, Киевская городская государственные администрации и главы этих администраций приобретают статус соответствующих военных администраций и начальников этих военных администраций.

2. Образовать на базе существующих районных государственных администраций соответствующие районные военные администрации".



Руководителем Киевской городской военной администрации указом президента Украины 25 октября 2022-го года назначен Сергей Попко.

Военной администрацией Киева руководит не мэр Кличко, а генерал-лейтенант Попко

Так, военной администрацией Киева руководит не мэр Кличко, а генерал-лейтенант Попко.

И Сергей Попко 19 мая 2023-го, за 11 дней до трагедии, издал приказ, по которому все укрытия в Киеве должны быть открыты:

«Я считаю, что во время войны, когда враг осуществляет массированные воздушные атаки, закрытые убежища, к которым нет доступа для киевлян — это преступление. Поэтому во время заседания Совета обороны я определил задачу структурным подразделениям — выявить такие проблемы и сделать все, чтобы эти сооружения, которые используется, как укрытие работали», — сказал начальник КГВА Сергей Попко.

Решение логичное, потому что успеть открыть укрытие во время ракетной атаки невозможно, двери должны быть всегда открыты. Кто же не выполнил приказ главы военной администрации Киева?

На суде были:

— Заместитель главы Деснянской районной администрации Ирина Алексеенко — вину отрицает, говорит, что это были не ее обязанности;

— Директор поликлиники Олег Шугалевич — видит вину охранника;

— Заместитель директора деснянской поликлиники по техническим вопросам Василий Десик — видит вину охранника;

— Охранник поликлиники Вадим Мошкин, который признал свою вину, сказал, что не успел открыть дверь бомбоубежища.

Мошкину определено содержание под стражей на период следствия в течение двух месяцев.

И здесь, к сожалению, видно уже политическое влияние на решение суда. На суде не была установлена ответственность главы районной администрации Дмитрия Ратникова, который исполняет обязанности главы военной администрации согласно указу президента. И то, что следователи полиции почему-то заподозрили Алексеенко, а не Ратникова — это позорное пренебрежение законами Украины.

Вопрос к районной военной администрации такой — довела ли она приказ Попко до подчиненных подразделений, в частности до директора поликлиники? Если Ратников довел приказ и определил порядок выполнения — он невиновен и действовал добросовестно, и нет оснований его отстранять от исполнения обязанностей. Но это должен сказать суд, а не офис президента.

Приказ Попко был отдан 19 мая, он был объявлен публично, и определение вины охранника не означает, что не отвечают его руководители, которые должны были проконтролировать выполнение приказа. Бомбоубежище в поликлинике — это важный объект, и перебрасывать ответственность только на одного охранника здесь не корректно.

В любом случае, и директор и заместитель на период следствия должны быть отстранены от должностей, чтобы они не имели возможности оказывать давление на подчиненного.

Но. Взятие под стражу охранника, со стороны имеющейся у суда информации, выглядит логично. Если бы охранник не признал вину, были бы основания его не задерживать, но по делу погибло трое, и подозреваемый должен содержаться под стражей.

К суду три вопроса:

1. Почему не определена степень причастности главы районной военной администрации Ратникова, и почему вместо него отвечает Алексеенко?

2. Почему не задержаны вместе с охранником директор и заместитель директора поликлиники, которые отвечают за эксплуатацию бомбоубежища? Они не признали вину, но разве может охранник самостоятельно принимать решение об открытии и закрытии бомбоубежища? Не зависит ли это от действий руководителей, которые должны были контролировать эксплуатацию укрытия?

3. Чем было определено в его служебные обязанности охранника регулирование работы бомбоубежища? И кто на самом деле за это отвечает? Был ли охранник должностным лицом, которое может нести ответственность за служебную халатность по организации работы бомбоубежища?

Признание вины не означает обоснованность подозрения.

Суд должен сделать все должное, чтобы следствие объективно установило все обстоятельства этих событий, и чтобы отвечали вместе с Мокшиным также и те, кто руководил и контролировал работу бомбоубежища, иначе из этой истории будет сделан не правильный вывод, а типичный украинский, как это выглядит сейчас: «ищи стрелочника, и вешай всех собак на него».

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV