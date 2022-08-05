Личное дело. Кого набирают сейчас в армию России 5 августа, 13:01

Четыре вывода, которые я сделал, после ознакомления с документами погибших десантников

752-й мотострелковый полк ВС РФ бросил два опорных пункта под Славянском и трупы новобранцев: контракт на 6 месяцев, без всякой подготовки, справки от психиатра в кармане.

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3 августа подразделения 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ходе проведения разведки в районе Славянска столкнулись с двумя опорными пунктами противника, открыли огонь, и… российские подразделения в панике побежали. На месте боя противник оставил трупы своих военнослужащих.

Но меня заинтересовали, как всегда, детали — кто именно побежал, какой части убитые, что нового нам это говорит о противнике.

16 июля в этом районе десантники той же 81-й уничтожили группу военнослужащих 67-го полка 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии. Эта дивизия обороняет… Курильские острова от японцев. Но из-за того, что украинцы нанесли огромные потери российской пехоте, в атаку на Славянск пришлось посылать даже курильских сидельцев из самой отдаленной точки РФ, которых вообще не готовили кого-либо штурмовать. И вот 3 августа, спустя всего три недели, стало понятно, что и 67-й пулеметно-артиллерийский полк также отвели на ротацию.

Потому что россияне бросили трупы и большое количество оружия из состава 752-го мотострелкового полка 3-й Висленской мотострелковой дивизии. Эта дивизия с начала войны действовала на изюмском направлении, и уже выводилась на переформирование и пополнение.

Так вот интересно, кем стали пополнять войска российские генералы. На двух трупах были комплекты документов.

Селянин Дмитрий Геннадьевич, москвич 1993 года рождения, согласно штампу военного комиссариата Москвы, получил военный билет № 3647691 всего лишь 1 июля, затем он должен был пройти процедуру оформления, прибыть в воинскую часть, на все это надо время, и уже 3 августа стал трупом. То есть никакой подготовки он пройти не успел, поскольку на передовые позиции Селянин прибыл как минимум недели две назад.

Еще один комплект документов был у другого примечательного трупа — Давыдов Игорь Петрович, 1978 года рождения, уроженец города Нарва в Эстонии согласно свидетельству о рождении. У Давыдова не оказалось паспорта, но было свидетельство о рождении, контракт о прохождении воинской службы, и справка от психиатра под названием «Заключение по результатам изучения индивидуальных особенностей».

Самооценка понижена. Суицидальный риск — выше среднего

Вначале Давыдов подписался на шестимесячный контракт, но Минобороны РФ сэкономило даже на первой зарплате, поскольку на службу его взяли в середине июля.

Начальник пункта отбора по контракту подписал психиатрическое заключение по Давыдову 7 июля. То есть, после этого его должны были оформить на службу, заключить контракт, направить на место службы, направить на фронт, вывести на позиции. Времени на подготовку фактически не было. Очевидно, Давыдов и Селянин поехали в 752-й полк в одной команде, оба были «шестимесячниками».

Психическое заключение офицера-психолога Ю.Ефимова, подписанное начальником пункта по отбору майором Юдочкиным, содержит о Давыдове такие прекрасные фрагменты, которые логично смотрятся на могиле оккупанта, и характеризуют качество современного российского пехотинца:

«Безопасности и предсказуемости такие люди предпочитают волнующие приключения с элементами риска и новизны… Уровень притязаний, целеустремленности и настойчивости — ниже среднего. Легкая отвлекаемость, неорганизованность, импульсивность, готовность экспериментировать без обдумывания возможных последствий, не сосредоточенность, слабоволие, нерадивость, такой человек часто бросает начатое дело, так как легко увлекается другими идеями, слабо контролирует собственные импульсы. Для индивида характерна некоторая небрежность в делах, сниженная ответственность и пунктуальность, „гибкость“ по отношению к соблюдению социальных норм. Может проявить безразличие к нуждам и бедам людей, не связанных с ним близкими отношениями. Самооценка понижена. Суицидальный риск — выше среднего. Имеются положительные признаки наследственности в семье».

Я бы еще добавил: то, что Давыдов такое унизительное заключение носил с собой и спокойно его читал, говорит, что самооценки у него вообще нет. Стоит отметить профессионализм офицера-психолога Ефимова, его заключение оказалось абсолютно точным.

Какие выводы можно сделать?

1. В ходе тяжелых боев под Славянском противник несет большие потери и части быстро теряют боеспособность, ротации частые. Противнику тоже очень тяжело, его силы на пределе, желающих ехать на войну не хватает.

2. Российское командование резко снизило требования к качеству пополнений в свои лучшие кадровые дивизии. Фактически, берут людей с очень сомнительными личными качествами.

3. Пополнения направляются фактически без всякой подготовки, на короткий контракт, поэтому сразу с пункта отбора бросают на фронт. Российские командиры относятся к людям как к пушечному мясу, и это — несмотря на превосходство в технике и боеприпасах.

4. Внезапные атаки либо точные обстрелы пополненных такими новобранцами российских частей могут быть весьма эффективны, поскольку такие неподготовленные люди имеют весьма низкую боеспособность и теряются при любой неожиданности и внезапном изменении обстановки.

Огромная благодарность воинам 81-й десантно-штурмовой бригады, которые благодаря потрясающей мотивации и патриотизму без отдыха и ротаций, несмотря на превосходство врага, перемалывают одну за другой российские части.

Воины, которые нанесли подтвержденные потери врагу, и добились успеха на своем участке фронта, достойны самых высоких государственных наград.

Текст опубликован с разрешения автора

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