С 24 февраля. Анализ военной помощи США
США сделали невероятно много, но недостаточность поставок тяжелого вооружения не дает достичь качественного превосходства над РФ
Міноборони США 14 жовтня оприлюднило повний список постачання озброєння до України, починаючи з 24 лютого. Список великий, який я вирішив структурувати для більш зручного сприйняття, та щоб зробити належні висновки:
А) Артилерійсько-ракетне озброєння:
1. Ракетно-артилерійських систем М142 HIMARS — 38 (без зазначення кількості ракет);
2. 155 мм та 105 мм польових гаубиць — 178;
3. Снарядів уламково-фугасних 155 та 105 мм — 1 083 000 (так, понад мільйон!);
4. Високоточних снарядів 155 мм М982 Екскалібур — 3 000;
5. Спеціальних 155 мм снарядів для дистанційної постановки протитанкових мін RAAMS — 7 000;
6. 120 мм мінометів — 20;
7. 120 мм мінометних мін — 115 000;
8. 70 мм пускові установки та кореговані по лазерному проміню ракети — не визначена кількість.
Б) Авіація та протиповітряна оборона:
1. Зенітно-ракетні системи NASAMS — 8 (без зазначення кількості ракет);
2. Ракет для переносних зенітно-ракетних систем Стінгер — 1400;
3. Багатоцільових гелікоптерів Мі-17 — 20;
4. Самонавідні протирадіолокаційні авіаційні ракети HARM — без зазначення кількості ракет;
5. Радари спостереження за повітряним простором — 10;
6. Системи радіоелектронної боротьби з безпілотниками — невизначена кількість та типи.
В) Розвідувальне та спеціальне озброєння:
США поставили переважно сучасне озброєння на суму понад $18 млрд
1. Розвідувальні безпілотні системи Скан Ігл — 15 (по 3 безпілотника у комплексі, сучасні дрони);
2. Розвідувальні безпілотні системи Пума — невизначена кількість (застарілі дрони з армійських запасів);
3. Радари артилерійської розвідки далекої дії типу AN/TPQ-36 — понад 50;
4. Радари артилерійської розвідки малої дії - 4;
5. Багатоцільових радарів — 20 (ймовірно, мова йде про радари AN/MPQ-64 Sentinel малого радіусу дії, які застосовуються для визначення повітряних цілей та артилерійської розвідки);
6. Радари для безпілотних дронів — 2;
7. Системи радіоелектронної боротьби — невизначена кількість та типи;
8. Сервіси супутникових космічних зображень — невизначена кількість та типи.
Г) Бронетехніка та автомобілі:
1. Бронетранспортерів М113 — 200;
2. Важких бронеавтомобілів MaxxPro — 440;
3. Командно-штабних машин — 4;
4. Легких бронеавтомобілів HMMWVs — сотні (згідно з попередніми повідомленнями загалом не менше 400);
5. Тактичних машин для буксування гармат — 276;
6. Тактичних ремонтно-евакуаційних машин — 22;
7. Важких вантажних траків — 44;
8. Трейлерів для перевезення — 88;
9. Броньованих медично-евакуаційних машин — 100.
Д) Флот:
1. Протикорабельні ракетні системи Гарпун — 2;
2. Патрульних морських та річних катерів — 18;
3. Безпілотні катери-тральщики — не визначена кількість та тип.
Е) Протитанкова та піхотна зброя:
1. Ударних дронів-камікадзе Світчблейд та Фенікс Гост — 1400;
2. Ракет для переносних протитанкових систем Джавелін — 8500 (без зазначення кількості пускових установок);
3. Ракет для переносних протитанкових систем TOW-2 — 1500
(без зазначення кількості пускових установок);
4. Протитанкових гранатометів М136 АТ4 та М72- 37 000;
5. Міни протипіхотні та вибухівка — не визначена кількість;
6. Міношукачі та трали — не визначена кількість;
7. Стрілецька зброя та 40 мм гранатомети — 10000;
8. Патрони — 62 000 000;
9. Прилади нічного бачення, оптичні та тепловізійні приціли, далекоміри — тисячі (точна кількість не визначена);
10. Бронежилети та каски — 75 000 комплектів;
11. Тактичні радіостанції - невизначені типи та кількість.
Висновки:
1. За 8 місяців США поставили переважно сучасне озброєння на суму понад $18 млрд — це безпрецедентні масштаби допомоги, якою США врятували Україну. Важливо відмітити, що це добровільна ініціатива США. По багатьох позиціях, в першу чергу по снарядах, масштаби постачання перевищують виробничі потужності американської промисловості на даний момент. Це набагато більше, ніж Україна мала на 24 лютого у запасах та на озброєнні по більшості позицій, тому така допомога має неоціненне значення.
2. США обмежують постачання важких систем озброєння, таких як бойові літаки, зенітно-ракетні системи Патріот, танки Абрамс, балістичних ракет ATACMS. Поставки озброєння незбалансовані. Це пов’язано зі спільною обережною політикою країн НАТО щодо масштабів постачання озброєння в Україну, та обмеження рівня ескалації бойових дій. НАТО діє у відповідь на ескалацію РФ, а не на випередження.
3. Навіть попри втрати Росія зберігає багатократну перевагу у важкому озброєнні, а по деяких видах важкого озброєння — абсолютну перевагу, що дає можливість РФ завдавати значні втрати українським воїнам. Для того, щоб зупинити війну та змусити Росію припинити бойові дії, потрібна якісна перевага у важкому озброєнні. Саме якість важкого озброєння здолає російську чисельність навіть під час наступальних операцій ЗСУ.
4. Для перемоги над РФ потрібно збереження постачань, як мінімум, в тих самих обсягах по усіх позиціях плюс суттєве збільшення важкого озброєння, в тому числі тих типів та класів, які на даний момент не постачаються. Сучасні бойові літаки з високоточною зброєю дали б можливість зменшити навантаження на артилерію та ППО. Не допустити затягування війни на багато років можливо виключно при постачанні більш якісного та технологічно досконалого озброєння НАТО — в першу чергу бойових літаків та систем ППО, танків, балістичних ракет та засобів РЕР та РЕБ, та збереженні масштабів постачання тих видів озброєння, які були надані за минулі 8 місяців.
Текст опубліковано з дозволу автора
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