С 24 февраля. Анализ военной помощи США 31 октября, 08:21

США сделали невероятно много, но недостаточность поставок тяжелого вооружения не дает достичь качественного превосходства над РФ

Міноборони США 14 жовтня оприлюднило повний список постачання озброєння до України, починаючи з 24 лютого. Список великий, який я вирішив структурувати для більш зручного сприйняття, та щоб зробити належні висновки:

Видео дня

А) Артилерійсько-ракетне озброєння:

1. Ракетно-артилерійських систем М142 HIMARS — 38 (без зазначення кількості ракет);

2. 155 мм та 105 мм польових гаубиць — 178;

3. Снарядів уламково-фугасних 155 та 105 мм — 1 083 000 (так, понад мільйон!);

4. Високоточних снарядів 155 мм М982 Екскалібур — 3 000;

5. Спеціальних 155 мм снарядів для дистанційної постановки протитанкових мін RAAMS — 7 000;

6. 120 мм мінометів — 20;

7. 120 мм мінометних мін — 115 000;

8. 70 мм пускові установки та кореговані по лазерному проміню ракети — не визначена кількість.

Б) Авіація та протиповітряна оборона:

1. Зенітно-ракетні системи NASAMS — 8 (без зазначення кількості ракет);

2. Ракет для переносних зенітно-ракетних систем Стінгер — 1400;

3. Багатоцільових гелікоптерів Мі-17 — 20;

4. Самонавідні протирадіолокаційні авіаційні ракети HARM — без зазначення кількості ракет;

5. Радари спостереження за повітряним простором — 10;

6. Системи радіоелектронної боротьби з безпілотниками — невизначена кількість та типи.

В) Розвідувальне та спеціальне озброєння:

США поставили переважно сучасне озброєння на суму понад $18 млрд

1. Розвідувальні безпілотні системи Скан Ігл — 15 (по 3 безпілотника у комплексі, сучасні дрони);

2. Розвідувальні безпілотні системи Пума — невизначена кількість (застарілі дрони з армійських запасів);

3. Радари артилерійської розвідки далекої дії типу AN/TPQ-36 — понад 50;

4. Радари артилерійської розвідки малої дії - 4;

5. Багатоцільових радарів — 20 (ймовірно, мова йде про радари AN/MPQ-64 Sentinel малого радіусу дії, які застосовуються для визначення повітряних цілей та артилерійської розвідки);

6. Радари для безпілотних дронів — 2;

7. Системи радіоелектронної боротьби — невизначена кількість та типи;

8. Сервіси супутникових космічних зображень — невизначена кількість та типи.

Г) Бронетехніка та автомобілі:

1. Бронетранспортерів М113 — 200;

2. Важких бронеавтомобілів MaxxPro — 440;

3. Командно-штабних машин — 4;

4. Легких бронеавтомобілів HMMWVs — сотні (згідно з попередніми повідомленнями загалом не менше 400);

5. Тактичних машин для буксування гармат — 276;

6. Тактичних ремонтно-евакуаційних машин — 22;

7. Важких вантажних траків — 44;

8. Трейлерів для перевезення — 88;

9. Броньованих медично-евакуаційних машин — 100.

Д) Флот:

1. Протикорабельні ракетні системи Гарпун — 2;

2. Патрульних морських та річних катерів — 18;

3. Безпілотні катери-тральщики — не визначена кількість та тип.

Е) Протитанкова та піхотна зброя:

1. Ударних дронів-камікадзе Світчблейд та Фенікс Гост — 1400;

2. Ракет для переносних протитанкових систем Джавелін — 8500 (без зазначення кількості пускових установок);

3. Ракет для переносних протитанкових систем TOW-2 — 1500

(без зазначення кількості пускових установок);

4. Протитанкових гранатометів М136 АТ4 та М72- 37 000;

5. Міни протипіхотні та вибухівка — не визначена кількість;

6. Міношукачі та трали — не визначена кількість;

7. Стрілецька зброя та 40 мм гранатомети — 10000;

8. Патрони — 62 000 000;

9. Прилади нічного бачення, оптичні та тепловізійні приціли, далекоміри — тисячі (точна кількість не визначена);

10. Бронежилети та каски — 75 000 комплектів;

11. Тактичні радіостанції - невизначені типи та кількість.

Висновки:

1. За 8 місяців США поставили переважно сучасне озброєння на суму понад $18 млрд — це безпрецедентні масштаби допомоги, якою США врятували Україну. Важливо відмітити, що це добровільна ініціатива США. По багатьох позиціях, в першу чергу по снарядах, масштаби постачання перевищують виробничі потужності американської промисловості на даний момент. Це набагато більше, ніж Україна мала на 24 лютого у запасах та на озброєнні по більшості позицій, тому така допомога має неоціненне значення.

2. США обмежують постачання важких систем озброєння, таких як бойові літаки, зенітно-ракетні системи Патріот, танки Абрамс, балістичних ракет ATACMS. Поставки озброєння незбалансовані. Це пов’язано зі спільною обережною політикою країн НАТО щодо масштабів постачання озброєння в Україну, та обмеження рівня ескалації бойових дій. НАТО діє у відповідь на ескалацію РФ, а не на випередження.

3. Навіть попри втрати Росія зберігає багатократну перевагу у важкому озброєнні, а по деяких видах важкого озброєння — абсолютну перевагу, що дає можливість РФ завдавати значні втрати українським воїнам. Для того, щоб зупинити війну та змусити Росію припинити бойові дії, потрібна якісна перевага у важкому озброєнні. Саме якість важкого озброєння здолає російську чисельність навіть під час наступальних операцій ЗСУ.

4. Для перемоги над РФ потрібно збереження постачань, як мінімум, в тих самих обсягах по усіх позиціях плюс суттєве збільшення важкого озброєння, в тому числі тих типів та класів, які на даний момент не постачаються. Сучасні бойові літаки з високоточною зброєю дали б можливість зменшити навантаження на артилерію та ППО. Не допустити затягування війни на багато років можливо виключно при постачанні більш якісного та технологічно досконалого озброєння НАТО — в першу чергу бойових літаків та систем ППО, танків, балістичних ракет та засобів РЕР та РЕБ, та збереженні масштабів постачання тих видів озброєння, які були надані за минулі 8 місяців.

Текст опубліковано з дозволу автора

Оригінал

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди НВ