Спустил курок. Как Россия перебросила войну из Крыма на Донбасс 20 марта, 10:31

18 марта 2014 года российское спецподразделение под командованием полковника ФСБ Игоря Гиркина захватило 13-й фотограмметрический центр ВМС Украины в Симферополе

9 лет назад, 18 марта 2014 года, российское спецподразделение под командованием полковника ФСБ Игоря Гиркина захватило 13-й фотограммметрический центр ВМС Украины в Симферополе. В качестве часовых центр охраняли два военнослужащих — прапорщик Сергей Кокурин и капитан Валентин Федун. Во избежание инцидентов с россиянами командование части, как и других украинских сил в Крыму, в нарушение требований караульной службы не выдало часовым оружие и боеприпасы.

Видео дня

Боевики ФСБ решили штурмовать часть и открыли огонь. Валентин Федун был тяжело ранен, его переправили в Украину.

Сергей Кокурин погиб на месте. Он стал первым украинским военнослужащим, погибшим от рук россиян.

До этого момента россияне убивали только украинских граждан, открыто выражавших проукраинские взгляды и участвовавших в публичных акциях. При захвате Крыма россияне убили как минимум 9 граждан Украины, имена которых установлены документально.

Кремль знал, что полковник Гиркин будет убивать дальше

Интересно, что первым при штурме 13-го фотограммметрического центра россияне застрелили своего боевика. Отряд Гиркина был создан из случайных людей под конкретную задачу, и в результате плохой организации и управления гиркинцы открыли огонь по своим — в результате этого был убит россиянин Руслан Казаков, завербованный ФСБ.

Российские медиа в то время широко распространили версию, будто огонь открыл какой-то снайпер «Правого сектора», но за 9 лет никаких свидетельств этой лживой версии, которую повторяли российские медиа, так и не представлено, о ней не говорит даже сам Гиркин, достаточно подробно рассказавший о том, как его использовало руководство ФСБ для развязывания войны .

Убийство Казакова своими Гиркин признает.

Менее чем через месяц после этих кровавых событий, 12 апреля 2014 года спецотряд ФСБ под командованием Гиркина был вместе с оружием переброшен через Ростовскую область РФ в Украину с целью захвата города Славянска. Кремль знал, что полковник Гиркин будет убивать дальше, нужен был провокатор войны, который точно нажмет на крючок.

Вот так Россия перебросила войну из Крыма на Донбасс.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV