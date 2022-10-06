Самое точное дальнобойное оружие России. Пять фактов о том, как работают иранские дроны 6 октября, 09:56

Боевое применение дронов-камикадзе Шахед-136 (Герань-2): самое точное российское дальнобойное оружие. Как уберечься и когда начнем делать свое?

1. Шахед-136 — это барражирующий боеприпас, летящий и поражающий цель по координатам. Применяется как дальнобойное оружие с теми же целями, как крылатые и баллистические ракеты, большинство запасов которых в ВС РФ исчерпаны. Тихоходный дрон, который видят радары, и слышимый на расстоянии до 10 км, применяет тактику для поражения целей в глубине нашей территории, и пока кроме увеличения численности средств ПВО на важных объектах мы не можем им помешать. Боевая часть намного меньше российских ракет — около 40 кг.

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2. Шахед-136 — наиболее высокоточное оружие российской армии благодаря системе управления, обеспечивающей получение данных от четырех спутниковых навигационных систем — ГЛОНАСС (Россия), Бэйдоу (Китай), Галилео (Евросоюз), GPS (США). У российских ракет такой точности нет — они используют только ГЛОНАСС, а Шахед-136 получает данные из нескольких спутников и корректирует маршрут и точку удара за счет нескольких навигаторов. У дрона нет канала видеонаблюдения, он не может атаковать маневрируемые цели. Это орудие для поражения статических объектов.

3. Как удалось Ирану достичь такого технологического уровня? Ничего чрезвычайного в иранской технологии нет, поскольку основа эффективности дрона — закупки микросхем производства Южной Кореи и Малайзии, по американской технологии ALTERA/INTEL. Все эти микросхемы сейчас у нас в руках — это факт. То есть иранцы в обход санкций получают доступ к технологиям, приобретаемым через сеть посредников на открытом коммерческом рынке, микросхемы доступны. Надеюсь, мы предоставим максимальную огласку и это ограничит возможности Ирана и России покупать такие микросхемы в мире. Возможно, можно вычислить поставщика.

Дроны — это оружие будущего, и мы не имеем права отставать от Ирана и России

4. При применении «шахедов» противник пытается обеспечить максимальную скрытность за счет сокращения радиообмена, прокладки новых маршрутов, минимально допустимой высоты полета. Цель пытаются подтверждать агентурными данными и данными радиоэлектронной разведки, приоритет — места сосредоточения личного состава и склады боеприпасов. В определении целей просматривается определенная логика. Заранее россияне пытаются проводить разведку маршрута подлета к цели, дабы обнаружить работу наших средств ПВО. Отправляют дроны сначала для разведки, ищут маршрут, где не работают радары. Двигатель очень громкий, то есть звук можно услышать на расстоянии до 7−8 км, если посты наблюдения заранее услышат звук, есть достаточно времени для рассредоточения личного состава. Это позволит избежать потерь. Если прислушиваться, то даже при отсутствии ПВО Шахед-136 не сможет нанести внезапный удар. Это гораздо меньшая угроза, чем «Калибры» и «Искандеры».

5. Это вызов и требование немедленного развертывания масштабных программ по производству дронов в Украине. У Ирана не было никаких авиационных технологий, никаких конструкторов и инженерных школ. Они купили лицензию в 90-х на наши гражданские Антоновы, потому что у них вообще не было никакого опыта. Но сейчас Иран значительно опередил Украину и Россию в создании ударных дронов. Они это сделали под многолетними санкциями, значительно ограничивающими возможности вообще что-либо производить. И они сделали бюджетное оружие, абсолютно доступное для производства в Украине, причем мы это можем делать на гораздо более высоком технологическом уровне.

У нас есть доступ к более продвинутым западным технологиям, у нас есть бюджет для разработки дронов разных типов — это реальные даже в наших условиях деньги, у нас есть инженерные кадры, есть несколько конструкторских бюро, которые могли бы разрабатывать дроны разных типов даже на конкурентной основе, если будет определен оборонный заказ и финансирование. Но для всего этого необходим комплекс государственных программ, нужны стратегия, система работы, компетентность в постановке технических задач и в оценке проектов, развитие технологических мощностей.

Дроны — это оружие будущего, и мы не имеем права отставать от Ирана и России в развитии этой ключевой технологии современной войны, у нас есть все возможности получить преимущество. Иранские дроны — это результат в первую очередь компетентной целенаправленной государственной политики.

Текст опубликован с разрешения автора

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