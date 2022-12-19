Россия применяет новую тактику. Что происходит вокруг Бахмута 19 декабря, 13:15 Эксклюзив НВ

Идет ожесточенное сражение за Бахмут. Россия применяет там не просто новую тактику, а новую организационную структуру, крупную частную армию российского олигарха Евгения Пригожина ЧВК Вагнер

И они пытаются применить против нас ту тактику, которая давала раньше успех, но Украине. То есть тактика ползучего пехотного наступления. Теперь они пытаются использовать это против нас.

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И, конечно, враг сосредоточил там средства усиления — значительное количество тяжелой боевой техники, артиллерии и запасы снарядов.

Там идут очень тяжелые бои. Бои отличаются от того, что там происходило несколько месяцев. Противник уже не пытается применить в качестве основного средства прорыва бронетанковые колонны, артиллерийское наступление. Сейчас основная тактика — это постоянные активные действия малых групп пехоты на широком фронте во взаимодействии с бронетехникой и артиллерией в качестве непосредственной поддержки.

Потому сейчас, конечно, тактика уже другая, тактика опасная, враг действует активно, пытается свои ошибки учитывать. Они несут большие потери, но, к сожалению, и мы несем потери. И постепенно врагу удается продавливать нашу оборону на определенных направлениях. Ситуация опасная.

С другой стороны, есть значительное количество наших сил. И есть все возможности не только для успешной обороны, но и для разгрома наступающей под Бахмутом группировки Вагнера.

Наши войска проводят активные действия, в частности, контратаки на определенных направлениях. Посмотрим. Главная проблема — не просто провести контратаку, а закрепиться на этих позициях.