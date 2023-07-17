А что делать с Ланцетами? 17 июля, 18:19

Поскольку именно Ланцетами поражено уже более 300 единиц нашей ценной боевой техники

Для начала изучить опыт 59-й мотопехотной бригады, которая за время боевых действий не потеряла от Ланцетов ни одной пушки. Ни одной. Имея те же средства, что есть и на других участках фронта, за счет грамотного управления имеющимися силами и, что немаловажно, на технике украинского производства.

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И поскольку Ланцетами поражено уже более 300 единиц нашей наиболее ценной боевой техники, то хотелось бы уже, чтобы на успешный опыт применения РЭБ в 59-й бригаде не только обратили внимание, но и приняли решения, необходимые для реализации именно такой работы на всех направлениях. Проблема эффективности РЭБ — в первую очередь проблема управления. НАТО вместо нас не будет управлять.

То есть надо разработать и распространить тактику современной борьбы с дронами, организовать внедрение успешных практик, совершенствовать антидронные системы, потому что в сфере дронов и РЭБ технологии меняются почти ежемесячно, это надо быстро осознавать и вводить новые стандарты.

Нужна госпрограмма перспективных исследований ударных дронов всех типов

Надо создать штаты подразделений РЭБ на уровне — рота, батальон, которых сейчас вообще нет. Надо расширить штаты на уровне бригады до роты, издать приказ ГШ о порядке действий РЭБ роты, батальона, бригады, ОТГ.

У нас есть специалисты, но их мало, нужна система подготовки, и такие школы необходимо создавать на базе успешных подразделений, а не оторванных от войны тыловых структур.

На этой основе надо одновременно скорректировать оборонное планирование, чтобы закупать необходимую технику и комплектующие. Приобщить к процессу Госспецсвязь и Минцифры, если, конечно, есть желание быстро дать результат.

Так же точно нужна государственная программа перспективных исследований ударных дронов всех типов. Привлекать надо в проекты не только деньги — но и все разведывательные и спецслужбы, и дипломатов, потому что вопрос комплектующих для дронов и для боеприпасов для дронов требует четкой постановки задач, программирования всех соответствующих государственных учреждений.

Текст опубликован с разрешения автора

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