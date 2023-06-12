Что происходит на фронте? 12 июня, 11:23

Позиционная борьба за тактическую инициативу по всему фронту продолжается, интенсивность ракетно-артиллерийских ударов растет

Действия наших войск привели к остановке наступательных действий оккупантов на всех участках. «Вторая армия мира», которая рассказывала о «Киеве за три дня», сейчас гордится тем, что им где-то удается удержать оборону под ударами украинцев, хотя враг до сих пор имеет значительно большее количество боевой техники, тяжелого вооружения, и особенно авиации. Россия имеет наибольшее количество танков в мире, но пугается нескольких десятков Леопардов и Челленджеров.

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Россия пытается создать впечатление, что большое украинское наступление началось, и российская армия якобы его уже отбила.

На самом деле, Украина навязывает врагу битву на истощение, которая может длиться не один месяц. Выдающиеся победы под Харьковом, Балаклеей и Херсоном были частью большой битвы на истощение, которая велась много месяцев в 2022-м, и этого напряжения российский фронт не выдержал.

Не все сейчас у нас хорошо и не все удается, так же как и у противника, но украинские воины при каждой возможности как всегда самоотверженно идут вперед и держат позиции.

Работа тыла должна заключаться в поддержке этой борьбы. Ключевое значение в позиционной борьбе имеют дроны. Какие бы сборы у нас не проводили, сколько бы не объявляли закупок, всего этого недостаточно. Дроны нужны сейчас в первую очередь, это абсолютный приоритет. Второй приоритет — средства радиоэлектронной борьбы для защиты от российских дронов. Каждый дрон, который удается закупить у Китая, значит не только усиление наших сил — это значит, что эти дроны не получит российская армия и не сможет убивать ими наших людей.

Россия пытается создать впечатление, что большое украинское наступление началось

Не меньшее значение имеют поставки дронов и систем РЭБ, которые производят страны-союзники. И также не меньшее значение имеет производство дронов и РЭБ в Украине. Мы заинтересованы в максимальных закупках, чтобы увеличивать производство.

Украинской власти я бы посоветовал немедленно отменить любые налоги и разрешительные процедуры при ввозе и закупке дронов, оптики, систем РЭБ и комплектующих как с юридических так и с физических лиц, отечественных и иностранных, никакие реестры волонтеров здесь вообще не нужны. Чем больше мы покупаем дронов и РЭБ как за счет бюджета так и за счет частных лиц, тем больше ресурсов мы бросаем на рычаги нашей победы.

Битва за Украину продолжается, и она будет еще длительной, для нас важно в этой борьбе бросать в бой как можно больше дронов, техники и снарядов, чтобы как можно меньше бросать в бой людей, чтобы максимально уменьшить наши потери.

Основной результат битвы — темп потерь и соотношение потерь.

Текст опубликован с разрешения автора

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