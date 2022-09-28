Тяжелые бои. Как ВСУ наступают в Харьковской, Донецкой и Луганской областях 28 сентября, 13:03

Нельзя недооценивать противника, управляемость группировки сохраняется, враг по-прежнему превосходит нас в тяжелых вооружениях и боеприпасах

Российские каналы опубликовали карту наступления ВСУ в Харьковской, Донецкой и Луганской областях:

1. Фронт 20-й общевойсковой армии ВС РФ на Осколе прорван.

Российская группировка в Лимане попала в оперативное окружение. Выход наших войск на Невское и Терны будет означать перекрытие последних путей снабжения, запечатывание «котла» и полный разгром лиманско-ямпольской группировки.

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2. Российское командование, очевидно, понимает угрозу, однако продолжает удерживать Лиман и Ямполь. Конфигурация фронта для противника крайне невыгодная для обороны, долго держать такой фронт противник не сможет.

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Вместе с тем нельзя недооценивать противника, управляемость группировки сохраняется, враг по-прежнему превосходит нас в тяжелых вооружениях и боеприпасах. Бои идут тяжелые.

3. Россияне перебрасывают все возможные подкрепления откуда только возможно, например, там уже захвачены документы военнослужащих из состава 201-й военной базы в Таджикистане, различных региональных и национальных подразделений, ряд батальонов БАРС. Маршевые пополнения мобилизованных направлены для пополнения 144-й и 3-й мотострелковых дивизий в этом районе. Также здесь применяются 61-я бригада морской пехоты, части ВДВ.

4. ВСУ вышли уже к Кременной, и после нанесения поражения лиманско-ямпольской группировке врагу придется бежать далеко, к трассе Р66 Сватово-Кременная.

5. На карте нет северного участка фронта. А там наши войска также перешли Оскол, и постепенно продвигаются вперед севернее Сватово. Бои за Сватово и бои за Кременную выглядят неизбежной и недалекой перспективой.

Текст опубликован с разрешения автора

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