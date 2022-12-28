Стратегический провал. Что не так с назначением нового посла в Болгарии 28 декабря, 16:58

И почему это нанесет ущерб отношениям Украины с одной из важнейших стран — производителей вооружения советских образцов и сыграет в пользу России

Почему назначение послом в Болгарии далекой от дипломатии и государственной службы психологини Олеси Илащук нанесет тяжелый ущерб отношениям Украины с одной из важнейших стран — производителей вооружения советских образцов и сыграет в пользу России?

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1. Болгария имеет большие запасы снарядов калибра 152 и 122 мм, по некоторым оценкам более 1 миллиона снарядов. Для понимания — это столько, сколько США поставили снарядов в Украину за 10 месяцев. Также на хранении в хорошем состоянии более 200 САУ 122 и 152 мм. Также есть запасы 120 мм мин и отличные самоходные минометы 120 мм. Но вместе с тем в Болгарии очень сильное пророссийское лобби, мешающее масштабным поставкам снарядов в Украину, идет очень ожесточенная внутриполитическая борьба. И именно поэтому качество дипломатии Украины имеет первостепенное значение. Иначе мы не получим все эти снаряды.

2. Болгария является крупнейшим в мире по промышленным возможностям производителем снарядов и мин советского образца. Именно здесь важно разместить максимально большие заказы на производство снарядов. Именно Болгария может создавать на своей территории производство снарядов и мин вместе с украинскими производителями. Но для этого нужна постоянная системная политическая работа.

3. Болгария имеет запасы советской бронетехники и советские боевые самолеты, которые также могут усилить Украину, поскольку болгары переходят на натовское вооружение.

4. Болгария имеет стратегическое значение в южной Европе и на Черном море, здесь идет борьба между прозападными и очень мощными пророссийскими партиями, и требуется постоянная ссылка на позиции Украины. Позиция Болгарии является определяющей во многих проектах Кремля по продвижению своих энергоресурсов в Европу.

К сожалению, госпожа Илащук, которая согласно биографии никогда не сталкивалась ни с военным делом, ни с дипломатией, ни с политикой, и не имеет опыта государственной службы вообще, не сможет в эти критические месяцы адекватно действовать в национальных интересах Украины. А платить за это безответственное назначение посла, за меньшие объемы поставок снарядов, чем мы могли бы получить, будет, конечно, не офис президента, платить будут своей жизнью украинские воины, которым не хватает вооружения на фронте.

Текст опубликован с разрешения автора

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