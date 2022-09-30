Отвечает ли Путин за свои слова? 30 сентября, 17:32

Глядя на выступление Путина россиянам надо помнить одно — а отвечает ли он за свои слова?

Еще два дня назад агитаторы Путина загоняли людей на «референдум» за присоединение Донбасса, убеждали, что Россия возьмет оккупированные территории Украины в свой состав, и что это станет решением всех проблем, принесет мир, победу России, и кто-то поверил Путину, и подписался.

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А сегодня, пока Путин выступает, российские войска сбежали из поселка Ямполь, из села Дробышево и бегут толпами из Лимана, бросают всех тех, кто поверил Путину.

Путинская армия драпает, Украина освободит целый район Донбасса, также, как только что освободила всю Харьковскую область, а ранее Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Николаевскую. А потом пойдет дальше. И придет день, когда мы освободим все.

А в Лимане скоро будет работать фильтрационный пункт СБУ, и ни один предатель не уйдет от возмездия. И такая фильтрация со временем будет на всей оккупированной территории, и в Донецке, и в Луганске, и в Крыму. Так что бы ни сказал Путин, он лжет прямо сейчас. Он придумывает слова, чтобы затянуть войну, чтобы назвать свое очередное поражение какими-то не обидными словами, потому что он знает то же, что и все мы — Украина победит. Тяжелой ценой, но победит, и те, кто верит Путину будут или брошены, или закопаны.

Посмотрите, скажет ли Путин что-то о Лимане, и чей флаг будет над Лиманом через пару дней.

Текст опубликован с разрешения автора

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