Обратная сторона героической обороны Бахмута. В какой ситуации оказались ВСУ 15 марта, 11:49 Эксклюзив NV

Там, где у нас много героизма, там на высшем уровне были ошибочные решения

Российские войска заняли восточную часть Бахмута. Сейчас ведутся бои за захват северной части. И постепенно — от дома к дому — пытаются штурмовать. Сейчас основное направление усилий — с севера. Поскольку на востоке фронт идет по реке Бахмутка, там достаточно широкая незастроенная полоса. Врагу ее без потерь преодолеть не удается. Поэтому они сейчас пытаются сосредоточить усилия на том, чтобы штурмовать с севера. Одновременно противник обходит с севера город и пытается в районе поселков Хромово и Богдановка пройти дальше и разорвать в районе села Ивановское все коммуникации вокруг Бахмута и полностью окружить город.

Видео дня

Относительно сообщения от наших западных партнеров, которые говорили о том, что, возможно, ВСУ следует отойти от Бахмута. Не считаю логичным комментировать обстановку исходя из того, что кто-то на Западе пишет что-то. Мы должны понимать, что находящиеся далеко люди воспринимают обстановку по слухам, по карте; не находясь на месте событий, конечно, не могут иметь четкой картины. Они очень часто говорят вещи, которые им кажутся очевидными, но которые не очевидны на самом деле.

Конечно, Бахмут является стратегически важным городом для того, чтобы защищать украинский Донбасс. Не может быть даже сомнений, потому что это очень выгодный рубеж обороны, который позволяет нам безопасно удерживать большую агломерацию нескольких других городов. Конечно, он нам нужен для обороны. Поэтому не могу сказать, что очевидно решение откуда-то отходить, чтобы удержать какую-то другую землю.

Западные аналитики действительно не владеют информацией, и, на мой взгляд, чаще всего ошибаются в оценках обстановки. Надо смотреть не на то, что нам надо откуда-то отходить, а на то, как у нас организованы войска, как организована оборона, какие проблемы есть в управлении, в подготовке войск. Это основная проблема.

Эта проблема не зависит от позиций, где мы находимся.