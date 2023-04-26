Почему армия Израиля побеждает в войнах и что делает для уменьшения потерь 26 апреля, 16:03

Экс-начальник Генштаба ЦАХАЛ Яалон считает, что эта уникальная черта израильской армии критически важна для ее эффективности

Главный принцип, благодаря которому армия Израиля побеждает в войнах, проводит реформы и делает все для уменьшения потерь военнослужащих.

«В ЦАХАЛе существуют крайне необычные способы идти против старших офицеров. «Я бывал в израильских армейских подразделениях, где мы избавлялись от офицеров, — рассказал нам Михаэль Орен (офицер ЦАХАЛ и посол Израиля в США) — где люди просто собирались вместе и их голосованием смещали. Вы идете к нему и говорите: «Мы не хотим, чтобы ты руководил нами. Ты не годишься». У нас все же друг с другом на ты. Вы идете к его руководителю и говорите: «Этому парню нужно на выход». Все гораздо больше зависит от результатов работы, чем от звания».

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Генерал ЦАХАЛа Моше «Боги» Яалон, бывший начальник Генштаба армии, рассказал: «Одно резервное подразделение проводило операцию в ливанском селе Дабу. Девять из наших солдат и офицеров были убиты. Выжившие солдаты обвинили комбата в некомпетентном проведении операции. Солдаты одного взвода пошли к командиру бригады, чтобы пожаловаться на комбата. Комбриг, конечно, провел собственное расследование. Комбата заставили уйти с поста благодаря процессу, который инициировали его подчиненные».

Экс-начальник Генштаба ЦАХАЛ Яалон считает, что эта уникальная черта израильской армии критически важна для ее эффективности:

«Ключевым для лидерства является уверенность солдат в их командире. Если вы не доверяете ему, если вы не уверены в нем, вы не можете следовать за ним. А в этом случае комбат проявил профессиональную несостоятельность. А бывает и нравственная несостоятельность. Солдат должен знать, что выйти с этим на люди, заговорить об этом — не только приемлемо, но и поощряется».

Бывший преподаватель Военной академии Вест-Пойнт (армия США) Фред Кеген признает, что американцам есть чему поучиться у израильтян: «В нашей ситуации стимулы имеют перекос в одну сторону. Чтобы получить повышение, офицер должен только угодить старшим офицерам. Его подчиненные никак не могут повлиять на это».

Как объясняет Михаэль Орен, «в Израиле существует неписаное социальное соглашение: мы будем служить в этой армии, если правительство и армия будут ответственно относиться к нам».

Цитаты из книги Страна стартапов Дэна Сенора и Сола Сингера, исследование израильского экономического чуда, 2011 год (украинское издание Yakaboo 2016).

Текст опубликован с разрешения автора

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