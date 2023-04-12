Относительно видео казни пленного. У меня не эмоции, а вопросы 12 апреля, 17:29

Что я хотел бы услышать от нашего военно-политического руководства

У меня уже нет никаких эмоций относительно врага, который открыто ежедневно говорит и показывает, что цель России — уничтожение всех украинцев, этническая и политическая зачистка всего живого как в Чечне, путем террора и массовых убийств, как Путин уже делал в 2000-х.

Видео дня

Я хотел бы услышать от нашего военно-политического руководства не только о том, что мы отомстим — отомстим, конечно, это понятно.

Но я бы хотел услышать, что делается для уменьшения потерь наших военнослужащих?

Что делается, чтобы уменьшить количество видео бойцов, попадающих в плен по 1−2−3 человека на каких-то забытых спшках, в условиях плохо организованной обороны или на каких-то наспех организованных атаках, без надлежащей разведки и управления?

Что делается, чтобы пересмотреть порядок организации и применения войск и чтобы дронов в армии стало больше, чем солдат, чтобы сенсоры разных типов стали стандартным снаряжением пехотной роты?

Что делается для улучшения качества индивидуальной подготовки солдат, какие навыки и какое время получают люди на полигонах, утверждена ли оптимальная программа?

Что делается, чтобы проводить разбор потерь и попадания в плен, делаются ли выводы?

Что делается, чтобы снимать с должностей командиров, которые не способны разумно применять личный состав и чтобы продвигать эффективных боевых лидеров на командные должности?

Чем меньше мы даем убивать себя на фронте — тем больше мы убиваем врагов на фронте. И это не вопрос эмоции, это вопрос организации, которому постоянно нужно уделять внимание.

Текст опубликован из разрешения автора

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