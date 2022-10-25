Боеспособность войск. Что нужно понимать о победах ВСУ? 25 октября, 15:20

Причины украинских побед были обусловлены не слабостью и паникой у россиян, а комплексными решениями с нашей стороны

Обстановка на фронте иногда вызывает у некоторых влиятельных людей видение, что российские войска полностью деморализованы, что их надо просто подтолкнуть, и враг посыплется.

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Поэтому нужна прежде всего скорость решений, поэтому некоторые наступательные операции считают необходимым анонсировать и прогнозировать конкретные сроки побед на конкретных участках фронта. Такое видение возникает, по моему мнению, потому что у нас отсутствует практика НАТО по послеоперационному анализу результатов боевых действий, отсутствует самокритичный разбор событий.

Очевидно, что если даже посмотреть на карту наших битв, послушать интервью наших героев, допросы пленных, заявления российских командующих, то причины побед были обусловлены не слабостью и паникой у россиян, а комплексными решениями с нашей стороны:

а) украинское высшее командование действовало быстро и внезапно для врага, создавало преимущество на критически важных участках фронта и доверяло командирам подразделений самостоятельные действия по обстановке;

б) украинские комбриги и комбаты в бою переигрывали врага тактически, действовали инициативно, интеллектуально гибко, брали ответственность за результат;

Если кто-то кричит « вперед», вместо подготовки, это — российская армия

в) украинские бойцы имели качественных командиров звена отделение-рота на поле боя, имели свободу маневра и отработанное взаимодействие, что позволяло выполнять задачи даже несмотря на значительные потери;

г) наши войска были хорошо осведомлены об обстановке, было обнаружено большинство огневых средств врага, что позволяло либо уничтожить противника, либо правильно рассчитать маневр;

д) на участке атаки сосредотачивались средства поражения, достаточные для уничтожения или подавления узловых очагов сопротивления, командных пунктов и логистических центров.

И именно этот комплекс факторов становился причиной поражения российских войск.

Как назвать все эти факторы вместе? Боеспособность войск. Я бы дал такое определение:

Боеспособность — это преимущество войск в скорости решений и эффективности действий на определенном участке в определенное время, которое достигается во всех звеньях через подготовку, обеспечение и применение в соответствии с условиями боя.

Если нет времени на планирование, надо быстро ударить, если кто-то кричит «вперед-вперед», вместо тщательной подготовки и анализа обстановки, если вместо доверия к командирам, всех выражающих свое мнение посылать подальше, то это будет российская армия, потому что именно это те вопросы, которые привели к разгрому российской армии. Достижение преимущества в боеспособности во время боя — это комплексная работа, совместная работа всех командиров. А не кого-то одного, самого умного.

Мы должны обыгрывать врага интеллектуально, а «банзай-атаки» и «героические рейды», которые планируются в расчете, что враг испугается, побросает оружие и заранее не способен к каким-то контрдействиям — это не путь к победе, это путь к повторению российских поражений.

Боеспособность — это не шеврон и не громкий командный мат, это постоянная командная работа.

Текст опубликован с разрешения автора

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